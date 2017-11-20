В Нижнем парке появятся причал, лодочная станция и площадки для волейбола

На первый этап строительства Нижнего парка было потрачено около 4-х миллионов рублей.

В Чаплыгине завершен первый этап строительства Нижнего парка. Как сообщает региональное управление ЖКХ, площадь парка составляет 4,5 га. Расположился парк по берегу реки Ягодная Ряса.



В настоящее время в новом парке установлены детские спортивные и игровые площадки. Разбиты клумбы, застелены газоны, построен искусственный водоем. Набережная вымощена тротуарной плиткой, по всему периметру установлены лавочки, сделано освещение.



На выполнение данных работ было потрачено около 4-х миллионов внебюджетных средств. Привлечение этих источников финансирования позволило районному центру принять участие в областной программе субсидирования «Рубль на рубль». Согласно ее правилам муниципалитету из бюджета предоставляется субсидия, равная объёму привлечённых внебюджетных средств. На эти деньги местная администрация в 2018 году планирует построить причал, лодочную станцию и площадки для волейбола и мини футбола.