Общество

сегодня, 12:31

В Нижнем парке появятся причал, лодочная станция и площадки для волейбола

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#парк #Чаплыгин #благоустройство
В Нижнем парке появятся причал, лодочная станция и площадки для волейбола

На первый этап строительства Нижнего парка было потрачено около 4-х миллионов рублей.

В Чаплыгине завершен первый этап строительства Нижнего парка. Как сообщает региональное управление ЖКХ, площадь парка составляет 4,5 га. Расположился парк по берегу реки Ягодная Ряса. 

  В настоящее время в новом парке установлены детские спортивные и игровые площадки. Разбиты клумбы, застелены газоны, построен искусственный водоем. Набережная вымощена тротуарной плиткой, по всему периметру установлены лавочки, сделано освещение.

На выполнение данных работ было потрачено около 4-х миллионов внебюджетных средств. Привлечение этих источников финансирования позволило районному центру принять участие в областной программе субсидирования «Рубль на рубль». Согласно ее правилам муниципалитету из бюджета предоставляется субсидия, равная объёму привлечённых внебюджетных средств. На эти деньги местная администрация в 2018 году планирует построить причал, лодочную станцию и площадки для волейбола и мини футбола.
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#парк #Чаплыгин #благоустройство

Комментарии (1)

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Зоозащитница

сегодня, 13:03
Только нет денег на приют животных. Им уготован Растрел.
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