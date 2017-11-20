Общество

сегодня, 12:22

В Лебедяни снесут два десятка домов

1 469
#снос #тендер #ветхое жилье
1
В Лебедяни снесут два десятка домов

Демонтаж завершится до января.

Администрация Лебедяни объявила электронные торги на снос почти двух десятков домов. Многоквартирные дома планируют стереть с лица Лебедяни до наступления нового года.

Все дома — это одноэтажные и двухэтажные ветхие строения. В список на снос попали следующие адреса: ул.Почтовая д.21, д.14, ул.Шахрая д.22, ул.Ленина д.45, ул.Космонавтов д.4, ул.Интернациональная д.23, д.42, д.7, ул. Воронежская д.9, ул.Советская д.60, д.68, д.66, д.71, д.44, ул.Машиностроителей д.8, д.14, д.7, д.3, ул.Геологов д.2, ул.Школьная д.2, д.4, д.15, д.13. Таким образом, в Лебедяни ликвидируют кирпичные здания общей площадью 12976,1 м², деревянные здания общей площадью 856,3 м². Все указанные строения ранее были признаны аварийными.

Максимальная стоимость контракта установлена в 2 514 069 рублей. Услуги оплатит городской бюджет.
1 469
#снос #тендер #ветхое жилье
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Анастасия Блудюкина

37 минут назад
надеюсь прямо с жильцами))
ответить

Еще в рубрике

Липчанка отсудила у автостраховщиков более 500 000 рублей
#страховка #ДТП
Липчанка отсудила у автостраховщиков более 500 000 рублей

9 минут назад

Общество
В Нижнем парке появятся причал, лодочная станция и площадки для волейбола
#парк #Чаплыгин #благоустройство
1
В Нижнем парке появятся причал, лодочная станция и площадки для волейбола

сегодня, 12:31

Общество
«Портал неравнодушных» позволяет жителям внести предложения по улучшению обслуживания в транспорте
«Портал неравнодушных» позволяет жителям внести предложения по улучшению обслуживания в транспорте

сегодня, 12:30

Общество
1 апреля Липецку нарисуют новые трамваи
#метро #трамвай
8
1 апреля Липецку нарисуют новые трамваи

сегодня, 11:40

Общество
Новогодние ёлки украсят Липецк к 15 декабря
#новый год #елка #тендер
1
Новогодние ёлки украсят Липецк к 15 декабря

сегодня, 11:30

Общество
Частные перевозчики могут приобрести 50 новых автобусов в следующем году
#Транспорт
9
Частные перевозчики могут приобрести 50 новых автобусов в следующем году

сегодня, 11:22

Общество