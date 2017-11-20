В Лебедяни снесут два десятка домов

Демонтаж завершится до января.

Администрация Лебедяни объявила электронные торги на снос почти двух десятков домов. Многоквартирные дома планируют стереть с лица Лебедяни до наступления нового года.



Все дома — это одноэтажные и двухэтажные ветхие строения. В список на снос попали следующие адреса: ул.Почтовая д.21, д.14, ул.Шахрая д.22, ул.Ленина д.45, ул.Космонавтов д.4, ул.Интернациональная д.23, д.42, д.7, ул. Воронежская д.9, ул.Советская д.60, д.68, д.66, д.71, д.44, ул.Машиностроителей д.8, д.14, д.7, д.3, ул.Геологов д.2, ул.Школьная д.2, д.4, д.15, д.13. Таким образом, в Лебедяни ликвидируют кирпичные здания общей площадью 12976,1 м², деревянные здания общей площадью 856,3 м². Все указанные строения ранее были признаны аварийными.



Максимальная стоимость контракта установлена в 2 514 069 рублей. Услуги оплатит городской бюджет.