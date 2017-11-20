Общество

сегодня, 11:30

Новогодние ёлки украсят Липецк к 15 декабря

1 498
#новый год #елка #тендер
Новогодние ёлки украсят Липецк к 15 декабря

Праздничные деревья будут стоять целый месяц.

Управление главного смотрителя Липецка объявило серию тендеров на создание в городе новогоднего настроения — установку праздничных елей. Все ёлки должны быть готовы к 15 декабря. Украшать Липецк они будут примерно до 15-17 января, то есть месяц.

Установка ёлок начнется после подведения результатов электронных аукционов, запланированных на 1 декабря. Самым затратным лотом стали ёлки на площади Петра Великого и площади Константиновой: монтаж и демонтаж оценили в 2,5 млн рублей. Самые экономичные новогодние деревья появятся на улице Кутузова и в 15 микрорайоне: затраты обсчитали всего в 184 636 рублей. Всего на новогодние ёлки в Липецке планируют потратить 5,5 млн рублей. На эту сумму украсят площади Мира, Петра Великого, Константиновой, Ленина, площадки у ДС «Звездный» и ОЦКНТ, поселки Матырский и Дачный, ЛТЗ, улицу Кутузова, 15 микрорайон, «Университетский».

Самой высокой новогодней елкой станет дерево на площади Петра Великого — 25 метров.
1 498
#новый год #елка #тендер

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

цирк

сегодня, 12:05
а не пора ли на машинах даунов писать -спасибо деду за победу
ответить

Еще в рубрике

Липчанка отсудила у автостраховщиков более 500 000 рублей
#страховка #ДТП
Липчанка отсудила у автостраховщиков более 500 000 рублей

9 минут назад

Общество
В Нижнем парке появятся причал, лодочная станция и площадки для волейбола
#парк #Чаплыгин #благоустройство
1
В Нижнем парке появятся причал, лодочная станция и площадки для волейбола

сегодня, 12:31

Общество
«Портал неравнодушных» позволяет жителям внести предложения по улучшению обслуживания в транспорте
«Портал неравнодушных» позволяет жителям внести предложения по улучшению обслуживания в транспорте

сегодня, 12:30

Общество
В Лебедяни снесут два десятка домов
#снос #тендер #ветхое жилье
1
В Лебедяни снесут два десятка домов

сегодня, 12:22

Общество
1 апреля Липецку нарисуют новые трамваи
#метро #трамвай
8
1 апреля Липецку нарисуют новые трамваи

сегодня, 11:40

Общество
Частные перевозчики могут приобрести 50 новых автобусов в следующем году
#Транспорт
9
Частные перевозчики могут приобрести 50 новых автобусов в следующем году

сегодня, 11:22

Общество