Новогодние ёлки украсят Липецк к 15 декабря

Праздничные деревья будут стоять целый месяц.

Управление главного смотрителя Липецка объявило серию тендеров на создание в городе новогоднего настроения — установку праздничных елей. Все ёлки должны быть готовы к 15 декабря. Украшать Липецк они будут примерно до 15-17 января, то есть месяц.



Установка ёлок начнется после подведения результатов электронных аукционов, запланированных на 1 декабря. Самым затратным лотом стали ёлки на площади Петра Великого и площади Константиновой: монтаж и демонтаж оценили в 2,5 млн рублей. Самые экономичные новогодние деревья появятся на улице Кутузова и в 15 микрорайоне: затраты обсчитали всего в 184 636 рублей. Всего на новогодние ёлки в Липецке планируют потратить 5,5 млн рублей. На эту сумму украсят площади Мира, Петра Великого, Константиновой, Ленина, площадки у ДС «Звездный» и ОЦКНТ, поселки Матырский и Дачный, ЛТЗ, улицу Кутузова, 15 микрорайон, «Университетский».



Самой высокой новогодней елкой станет дерево на площади Петра Великого — 25 метров.