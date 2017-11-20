Липецкий край в эпоху Великого переселения народов представят на выставке

В экспозицию вошли серебряные и бронзовые браслеты, серьги, бусы работы античных мастеров.

23 ноября в Липецком областном краеведческом музее откроется выставка «Раннеславянский мир», посвященная историческим событиям, происходящим на территории современного Липецкого края в эпоху Великого переселения народов (III-V вв. н.э.).

Как сообщает областной краеведческий музей, в середине III века со стороны запада и юго-запада наш край начинает заселяться земледельческими племенами. В это время происходит контакт двух групп населения – киевской (раннеславянской) и черняховской археологических культур. К началу IV века поселения погибают, а население уходит.

В конце IV века начинается Великое переселение народов, а в нашем крае вновь появляется раннеславянское население. На территории современного Задонского района возникает административный и ремесленный центр большого княжества, включавший представителей самых различных этносов: славян, германцев, финно-угров, представителей кочевых народов и выходцев из Северного Причерноморья.

На выставке будут представлены серебряные и бронзовые браслеты, серьги, бусы работы античных мастеров, золотые поясные нашивки, перстни-печатки, предметы вооружения, стеклянный кубок из захоронения воина, костяные гребни, глиняная посуда и другие предметы, используемые древним населением.