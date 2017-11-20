Культура

сегодня, 11:25

Липецкий край в эпоху Великого переселения народов представят на выставке

2 300
#музей #выставка
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Липецкий край в эпоху Великого переселения народов представят на выставке

В экспозицию вошли серебряные и бронзовые браслеты, серьги, бусы работы античных мастеров.

23 ноября в Липецком областном краеведческом музее откроется выставка «Раннеславянский мир», посвященная историческим событиям, происходящим на территории современного Липецкого края в эпоху Великого переселения народов (III-V вв. н.э.).

Как сообщает областной краеведческий музей, в середине III века со стороны запада и юго-запада наш край начинает заселяться земледельческими племенами. В это время  происходит контакт двух групп населения –  киевской (раннеславянской)  и черняховской археологических культур.  К началу IV века поселения погибают, а население уходит.

В конце IV века начинается Великое переселение народов, а в нашем крае вновь появляется раннеславянское население. На территории современного Задонского района возникает административный и ремесленный центр большого княжества, включавший представителей самых различных этносов: славян, германцев, финно-угров, представителей кочевых народов и выходцев из Северного Причерноморья.

На выставке будут представлены серебряные и бронзовые браслеты, серьги, бусы работы античных мастеров, золотые поясные нашивки, перстни-печатки, предметы вооружения, стеклянный кубок из захоронения воина, костяные гребни, глиняная посуда и другие предметы, используемые древним населением.

2 300
#музей #выставка
1

Комментарии (2)

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Клоков

34 минуты назад
выбор предков, в париже живут только петухи
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выбор предков

сегодня, 11:59
когда толпа дремучего народа дошла до Петровского моста , то одни сказали , что здесь делать не ..чего , другая половина с ними не согласилась. и вот теперь одни живут в Париже а остальные в Липецке
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