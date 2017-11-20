Общество

вчера, 19:05

Липецк не отпускает: президент Украины восславил липецкого летчика

16 3066
#Порошенко #космос #Каденюк #
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Липецк не отпускает: президент Украины восславил липецкого летчика

С полетом в космос летчика липецкого авиацентра Петр Порошенко связал начало космической эры Украины

СМИ Украины и России цитируют высказывание Петра Порошенко, сделанное на его страничке в Фейсбуке о том, что Украина является космической державой.

Космической державой Украина стала, по мнению Петра Порошенко, 20 лет назад, с момента полета в космос на борту американского корабля "Колумбия" летчика Леонида Каденюка. 

Самое интересное, что Каденюк до 1995 года был гражданином России. А в советское время осваивал летное мастерство в Липецке. В 80-х годах, с 1983 по 1988 год, Леонид Каденюк был командиром звена, а затем летчиком-испытателем, командиром-инструктором в Липецком авиацентре. Входил в отряд космонавтов СССР и России. Но в советское время в космос не полетел. После распада СССР принял российское гражданство, в 1995 году  стал гражданином Украины. В 1997 году полетел в космос вместе с американцами и пробыл на орбите 15 суток.

Кроме первого и последнего украинского космонавта, с Липецком связаны и родственные узы супруги Петра Порошенко. О том, что жена Петра Порошенко Марина Переверзева уроженка Липецка, родилась на улице Желябова и первые годы жизни провела в Липецкой области, рассказал губернатор Липецкой области Олег Королев. Сам Петр Порошенко является владельцем кондитерской фабрики "Рошен" в Липецке, деятельность которой, на сегодняшний день приостановлена. Есть данные о том, что президент Украины владеет также многими сельскохозяйственными активами в Черноземье, в том числе в Липецкой области, но уже через подставных лиц. Ему принадлежат ряд элеваторов и сахарных заводов.
16 3066
#Порошенко #космос #Каденюк #
4

Комментарии (16)

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???

сегодня, 03:03
Это какой сахорный завод принадлежит Порошенко?
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Lipetsk rodina fashizma

сегодня, 01:51
Стереть с земли этот поганый город! Родина люфтваффе и жены Парашенки!
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злой обыватель

сегодня, 01:48
Всё фуфло!, но это же не мешает всем прогинаться под сопливую плешню - дрезденского завхоза.)))))
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Гость

сегодня, 01:40
Я хуже татарина.
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Укроп в космосе

сегодня, 01:38
Щи да каша пища наша! А укроп приправа! На любителя...
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Гость

сегодня, 01:36
"Ирина" а ты такая внимательная...!?
ответить

Всё фуфло!

сегодня, 01:34
России нет! Все мы граждане СССР! Читайте внимательно законы!
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Денис

сегодня, 00:49
Надоели штрафы ГИБДД? Так, не плати! Есть легальный способ их избежать. Я себе взял такую штуку http://bezshtrafow.blogspot.ru и теперь вообще забыл о штрафах! Номер автомобиля не видно приборам гаишников и это полностью законно!b
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Щукарь.

вчера, 23:14
А кто распродал Липецкую облость и землю ? Наш тербунский лесник порушил производство часть продал чужакам . Его личное состояние приближается к мильярду.
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Расказал губернатор

вчера, 22:45
А что у него такой интерес к семье порошенко .а жена трампа не наша землячка.
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