Общество
вчера, 19:05
Липецк не отпускает: президент Украины восславил липецкого летчика
16 3066
С полетом в космос летчика липецкого авиацентра Петр Порошенко связал начало космической эры Украины
СМИ Украины и России цитируют высказывание Петра Порошенко, сделанное на его страничке в Фейсбуке о том, что Украина является космической державой.
Космической державой Украина стала, по мнению Петра Порошенко, 20 лет назад, с момента полета в космос на борту американского корабля "Колумбия" летчика Леонида Каденюка.
Самое интересное, что Каденюк до 1995 года был гражданином России. А в советское время осваивал летное мастерство в Липецке. В 80-х годах, с 1983 по 1988 год, Леонид Каденюк был командиром звена, а затем летчиком-испытателем, командиром-инструктором в Липецком авиацентре. Входил в отряд космонавтов СССР и России. Но в советское время в космос не полетел. После распада СССР принял российское гражданство, в 1995 году стал гражданином Украины. В 1997 году полетел в космос вместе с американцами и пробыл на орбите 15 суток.
Кроме первого и последнего украинского космонавта, с Липецком связаны и родственные узы супруги Петра Порошенко. О том, что жена Петра Порошенко Марина Переверзева уроженка Липецка, родилась на улице Желябова и первые годы жизни провела в Липецкой области, рассказал губернатор Липецкой области Олег Королев. Сам Петр Порошенко является владельцем кондитерской фабрики "Рошен" в Липецке, деятельность которой, на сегодняшний день приостановлена. Есть данные о том, что президент Украины владеет также многими сельскохозяйственными активами в Черноземье, в том числе в Липецкой области, но уже через подставных лиц. Ему принадлежат ряд элеваторов и сахарных заводов.
Космической державой Украина стала, по мнению Петра Порошенко, 20 лет назад, с момента полета в космос на борту американского корабля "Колумбия" летчика Леонида Каденюка.
Самое интересное, что Каденюк до 1995 года был гражданином России. А в советское время осваивал летное мастерство в Липецке. В 80-х годах, с 1983 по 1988 год, Леонид Каденюк был командиром звена, а затем летчиком-испытателем, командиром-инструктором в Липецком авиацентре. Входил в отряд космонавтов СССР и России. Но в советское время в космос не полетел. После распада СССР принял российское гражданство, в 1995 году стал гражданином Украины. В 1997 году полетел в космос вместе с американцами и пробыл на орбите 15 суток.
Кроме первого и последнего украинского космонавта, с Липецком связаны и родственные узы супруги Петра Порошенко. О том, что жена Петра Порошенко Марина Переверзева уроженка Липецка, родилась на улице Желябова и первые годы жизни провела в Липецкой области, рассказал губернатор Липецкой области Олег Королев. Сам Петр Порошенко является владельцем кондитерской фабрики "Рошен" в Липецке, деятельность которой, на сегодняшний день приостановлена. Есть данные о том, что президент Украины владеет также многими сельскохозяйственными активами в Черноземье, в том числе в Липецкой области, но уже через подставных лиц. Ему принадлежат ряд элеваторов и сахарных заводов.
16 3066
???
Lipetsk rodina fashizma
злой обыватель
Гость
Укроп в космосе
Гость
Всё фуфло!
Денис
Щукарь.
Расказал губернатор