В Липецке горел мусор в подъезде

В 15:03 1 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании в подъезде в Липецке, на ул. П. Смородина, 3, 3 подъезд, 5 этаж.

К месту пожара выехали: 1 отделение и АКП-50 6 ПСЧ , 1 отделение 9 ПСЧ, 2 отделения СПСЧ, ДПД (1 чел.).

Ликвидация последствий пожара до прибытия пожарных подразделений. В результате загорания огнем уничтожен мусор на лестничной площадке 2 кв. м., закопчены стены подъезда на площади 20 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.