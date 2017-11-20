Общество

вчера, 18:32

В Липецке горел мусор в подъезде

8 924
#пожар #подъезд
1
В Липецке горел мусор в подъезде

В 15:03 1 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании в подъезде в Липецке, на ул. П. Смородина, 3, 3 подъезд, 5 этаж. 

К месту пожара  выехали: 1 отделение и АКП-50 6 ПСЧ  , 1 отделение 9 ПСЧ, 2 отделения СПСЧ,  ДПД (1 чел.). 

Ликвидация последствий пожара до прибытия пожарных подразделений. В результате загорания огнем уничтожен мусор на лестничной площадке 2 кв. м., закопчены стены подъезда на площади 20 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 

8 924
#пожар #подъезд
1

Комментарии (8)

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Бывалый

сегодня, 02:03
Теперь гады в Крыму загорают! Спасибо липецким блатным...
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Бывалый

сегодня, 02:00
В году так 97-м , последний раз мусора поджигал. Тогда визжал как поросёнок, а теперь уже полковник... Как су.ой был так су.ой и останется...
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Прохожий

сегодня, 00:03
Это проделки Леоновой.
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Па

вчера, 23:25
))))
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Колдырь с 15-ого района

вчера, 23:24
100% небось мусора с октябрьского отдела сожгли
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Андрюша. Жабин. из. Чаплыгина

вчера, 20:00
а. я. часто. сижу. на. сутках. и. очень. люблю. подметать. мусор. мне. вручают. метлу. и. я. с. удовольствием. ей. владею. а. так. же. люблю. чистить. говно. совковой лопатой. как. говорится. от. каждого. по. способностям
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Алкан с пятнадцатого

вчера, 19:25
С какого отдела мусор?
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Зачем

вчера, 18:47
Зачем они жгли мусор в подъезде надо было в квартире. Хотел бы убить, но как?
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