Погода в Липецке

41 минуту назад

В понедельник снег и дождь продолжатся

3 315
#снег
1
В понедельник снег и дождь продолжатся

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в регионе облачно с прояснениями.
Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед и налипание мокрого снега.

Ветер юго-западный 7-12 м/с,ночью местами порывы до 17 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями. Умеренные осадки в  виде  мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура ночью от 1 градусов мороза до 1 градусов тепла, днем 1-3 градусов   тепла.


3 315
#снег
1

Комментарии (3)

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Сонный пожарник

5 минут назад
меня разбудил гром
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Навальный

19 минут назад
Хрен тебе
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The Police

23 минуты назад
Дождь в ноябре словно небо в слезах - пора уже снегопады и метели посылать на русскую равнину.
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