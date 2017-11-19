В понедельник снег и дождь продолжатся

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в регионе облачно с прояснениями.

Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед и налипание мокрого снега.

Ветер юго-западный 7-12 м/с,ночью местами порывы до 17 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла. В Липецке облачно с прояснениями. Умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью от 1 градусов мороза до 1 градусов тепла, днем 1-3 градусов тепла.

