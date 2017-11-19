Происшествия

сегодня, 12:50

В Липецке скорбят по погибшим в ДТП

8 989
#день памяти жертв дтп
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В Липецке скорбят по погибшим в ДТП

За 10 месяцев в Липецкой области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 195 человек

Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире скорбят по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях. В Липецке акция памяти жертв ДТП прошла на площади Петра Великого. 

Возле Дворца молодежи собрались представители волонтерских организаций, автомобилисты, родственники погибших, сотрудники ГИБДД, чтобы почтить память жертв ДТП. За 2017 год в мире погибли на дорогах порядка полутора миллионов человек. За 10 месяцев 2017 года в Липецкой области произошло 1195 ДТП, в которых погибли 195 человек, 1665 получили ранения и травмы.

В память погибших на площади Петра зажгли 195 свечей. 
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8 989
#день памяти жертв дтп
1

Комментарии (8)

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Чмошник

38 минут назад
Света! зи бест.. * получившие в руки сразу 100-200 лс не знают ответственности.это не с запора 968 начинать
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Tt

сегодня, 14:42
Да-да, алкаш, я уж утром поржал над кубанскими гайцами! Один вопрос ток мучит: они дебилами родились, стали или по разнарядке?! Мляяяя, куда ещё стране катиться!
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виктор

сегодня, 14:13
Купили 195 знаков, столько же модных свечек и шариков, напечатали длинный баннер и жилетки с логотипом, пригнали патрули ДПС - КАКОВ БЮДЖЕТ ИМИТАЦИИ СКОРБИ? Имеется ли зависимость между частотой подобных мероприятий и новым джипом Мерседес директора Дворца Молодёжи "Октябрь" ?
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Светлана

сегодня, 13:58
Это не скорбь! Это формальное мероприятие комсомольцев ДМ "Октябрь" за наши деньги . Приучают детей имитировать сочувствие и делать печальные лица для галочки. Лицемерие. С ДТП борятся не бибиканьем дпсников и не свечками...
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Алкаш

сегодня, 13:42
А крестный ход с участием гаишников, как на Кубане, будет? https://mitropoliakuban.ru/dnja-pamjati-zhertv-dtp/
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321

сегодня, 13:17
А где руководство гаи области на таком грандиозном мероприятии?
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Калдырь

сегодня, 13:07
Интересно а как это повлияет на аварийность?
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СМЕШНО

сегодня, 13:07
ПО ПРОГРАММЕ -ДЕЛАТЬ ДЕТЕЙ ДУРАКАМИ!!
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