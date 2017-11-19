В Липецке скорбят по погибшим в ДТП

За 10 месяцев в Липецкой области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 195 человек

Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире скорбят по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях. В Липецке акция памяти жертв ДТП прошла на площади Петра Великого.



Возле Дворца молодежи собрались представители волонтерских организаций, автомобилисты, родственники погибших, сотрудники ГИБДД, чтобы почтить память жертв ДТП. За 2017 год в мире погибли на дорогах порядка полутора миллионов человек. За 10 месяцев 2017 года в Липецкой области произошло 1195 ДТП, в которых погибли 195 человек, 1665 получили ранения и травмы.



В память погибших на площади Петра зажгли 195 свечей.

