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«Застывшее время»: сумрачная мельница Алексея Шамонова в центре Липецка

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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«Застывшее время»: сумрачная мельница Алексея Шамонова в центре Липецка

По дороге, украшенной скульптурами котиков, мы попали к удивительному заброшенному зданию в самом центре Липецка. При том, что «заброшки» под снос в этом районе есть, шамоновская мельница - местная достопримечательность начала XX века. 

Здание в стиле модерн в 1913 году построил неизвестный архитектор. Полюбоваться на него приводили гостей из других губерний. Первым владельцем мельницы был купец Алексей Шамонов. Мельница работала 90 лет. Сейчас это частная собственность - по слухам, у мельницы есть владелец, однако здание стоит, открытое всем ветрам. Внутри - прогнившие деревянные полы и сомнительные лестницы. Вид из окон на современный Липецк ещё больше даёт почувствовать тот скачок во времени сроком в век, который лежит между этим зданием и окружающей его причудливой смеси из советских хрущевок, пожарной части и многоэтажных новостроек XXI века. 

Мельница производила до 2500 пудов муки в год. С 1992 года - памятник регионального значения, после закрытия здание было продано в частную собственность. Липчан беспокоит его судьба. Вроде как есть планы восстановить мельницу под ресторан, гостиницу или бизнес-центр с сохранением внешней архитектуры. Но и внутренняя кирпичная кладка стен, сохранившаяся с начала постройки, придаст новому проекту аутентичность и особую атмосферность.

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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Комментарии (3)

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ВОНА КАК !

50 минут назад
Было 3 боя. А теперь и верный бой-френд Диман покинул Герцога)
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Фон

сегодня, 14:58
Что за "божественный" фонарик?
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зануда

сегодня, 14:03
Dimon, и сколько была тогда цена? 80? 100? 150 лямов за сарай, куда нужно ещё 350 минимум вложить?
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