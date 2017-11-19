«Застывшее время»: сумрачная мельница Алексея Шамонова в центре Липецка

По дороге, украшенной скульптурами котиков, мы попали к удивительному заброшенному зданию в самом центре Липецка. При том, что «заброшки» под снос в этом районе есть, шамоновская мельница - местная достопримечательность начала XX века.

Здание в стиле модерн в 1913 году построил неизвестный архитектор. Полюбоваться на него приводили гостей из других губерний. Первым владельцем мельницы был купец Алексей Шамонов. Мельница работала 90 лет. Сейчас это частная собственность - по слухам, у мельницы есть владелец, однако здание стоит, открытое всем ветрам. Внутри - прогнившие деревянные полы и сомнительные лестницы. Вид из окон на современный Липецк ещё больше даёт почувствовать тот скачок во времени сроком в век, который лежит между этим зданием и окружающей его причудливой смеси из советских хрущевок, пожарной части и многоэтажных новостроек XXI века.



Мельница производила до 2500 пудов муки в год. С 1992 года - памятник регионального значения, после закрытия здание было продано в частную собственность. Липчан беспокоит его судьба. Вроде как есть планы восстановить мельницу под ресторан, гостиницу или бизнес-центр с сохранением внешней архитектуры. Но и внутренняя кирпичная кладка стен, сохранившаяся с начала постройки, придаст новому проекту аутентичность и особую атмосферность.



