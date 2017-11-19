сегодня, 12:55
«Застывшее время»: сумрачная мельница Алексея Шамонова в центре Липецка
По дороге, украшенной скульптурами котиков, мы попали к удивительному заброшенному зданию в самом центре Липецка. При том, что «заброшки» под снос в этом районе есть, шамоновская мельница - местная достопримечательность начала XX века.
Мельница производила до 2500 пудов муки в год. С 1992 года - памятник регионального значения, после закрытия здание было продано в частную собственность. Липчан беспокоит его судьба. Вроде как есть планы восстановить мельницу под ресторан, гостиницу или бизнес-центр с сохранением внешней архитектуры. Но и внутренняя кирпичная кладка стен, сохранившаяся с начала постройки, придаст новому проекту аутентичность и особую атмосферность.
ВОНА КАК !
Фон
зануда