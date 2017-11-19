Происшествия

сегодня, 09:55

У ельчанина украли прицеп и крышки от люков

2 722
#кража
1
У ельчанина украли прицеп и крышки от люков
18 ноября  в ОМВД России по Ельцу обратился 69-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 17 по 18 ноября, неизвестные путем свободного доступа, из его металлического гаража совершили кражу прицепа и 2-х крышек от люка.

Инспекторами ОГИБДД установлены и доставлены в полицию трое предполагаемых участника преступления –19-летние и 26-летний жители города Ельца, двое из которых были судимы ранее. Проверку по данному факту проводит ОМВД России по Ельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
2 722
#кража
1

Комментарии (2)

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рассыпных

сегодня, 15:06
я в ауте
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Спросите

сегодня, 11:14
У шестидесятилетнего мужчины , где он люки отработал? Вот баран ещё и в заяве про них написал.
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