У ельчанина украли прицеп и крышки от люков

18 ноября в ОМВД России по Ельцу обратился 69-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 17 по 18 ноября, неизвестные путем свободного доступа, из его металлического гаража совершили кражу прицепа и 2-х крышек от люка.



Инспекторами ОГИБДД установлены и доставлены в полицию трое предполагаемых участника преступления –19-летние и 26-летний жители города Ельца, двое из которых были судимы ранее. Проверку по данному факту проводит ОМВД России по Ельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.