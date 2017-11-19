Происшествия

сегодня, 09:50

В Липецке украли собаку со щенками

7 3320
#кража
3
В Липецке украли собаку со щенками

Похитители животных задержаны

Сотрудниками УМВД по Липецку  установлены и доставлены в полицию трое предполагаемых участников ранее совершенных преступлений - грабежа сотового телефона у прохожего, совершнного 15 ноября на пр.Мира города Липецка, и кражи из квартиры одного из домов по улице Суворова собаки породы «Далматинец» и четырех щенков.

Предполагаемыми участниками преступлений оказались неработающие 30-летний мужчина, 38-летняя женщина и 19-летняя девушка, все они – жители города Липецка. Собака и щенки возвращены хозяину. По данным фактам проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Фото: v-zachete.ru
7 3320
#кража
3

Комментарии (7)

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иван77

24 минуты назад
Теперь будут продавать тем кто хочет вылезти их грязи в князи.Дворняга для быдла западло.
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Ого

сегодня, 14:12
Это же какой секс надо было иметь чтобы такой приплод случился?
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о мир

сегодня, 14:08
о нравы
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???

сегодня, 12:49
Да собачка ,может ,рада была ,что хоть 3-х украли . В этой кошёлке-то их штук 12 .
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Алкаш

сегодня, 12:03
А куда собака смотрела, когда её крали со щенками? Могла бы и погавкать в честь такого дела или укусить в целях самообороны и обороны своего потомства.
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:)

сегодня, 11:28
Бультерьраов разводить придется или типа мастино неопалето )))
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е5г

сегодня, 10:42
скажите нам кто ворье фио
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