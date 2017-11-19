В Липецке украли собаку со щенками

Похитители животных задержаны

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Сотрудниками УМВД по Липецку установлены и доставлены в полицию трое предполагаемых участников ранее совершенных преступлений - грабежа сотового телефона у прохожего, совершнного 15 ноября на пр.Мира города Липецка, и кражи из квартиры одного из домов по улице Суворова собаки породы «Далматинец» и четырех щенков.Предполагаемыми участниками преступлений оказались неработающие 30-летний мужчина, 38-летняя женщина и 19-летняя девушка, все они – жители города Липецка. Собака и щенки возвращены хозяину. По данным фактам проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.