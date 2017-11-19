Общество

сегодня, 08:44

В Лебедянском районе новый глава

26 2565
#выборы #назначения
1
В Лебедянском районе новый глава

Депутаты райсовета избрали главу Лебедянского района

18 ноября в Лебедянском районе на сессии райсовета был избран новый глава района. Им стал Игорь Валерьевич Алтухов.

Прежний глава района Михаил Мицук ушел в отставку в связи с окончанием срока полномочий. Его обязанности исполнял Валерий Головань.

Игорь Алтухов ранее работал в администрации Лебедянского района начальником отдела финансов, занимал должность заместителя главы района. До последнего времени Игорь Алтухов трудился в Липецке на должности заместителя начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Фото: el-eparhy.ru

26 2565
#выборы #назначения
1

Комментарии (26)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

цирк

15 минут назад
он что, в прошлом все время уничтожал санкционные продукты, так его разнесло на приличных харчах.
ответить

не пойму

32 минуты назад
т, неужели и правда всё так плохо, не поверю, если у вас свой депутат госдумы имеется
ответить

ветер

сегодня, 15:15
Столько пряников, откуда только берутся такие кефирные трудяги у Олежки? .
ответить

Вася

сегодня, 14:10
Пока Олежек рулит,так все и будет
ответить

старовер от кпсс

сегодня, 14:03
Гость, они и так уже сбежали,хаты ихние за границей,бабло там же,семьи тамже,а тут у них работа просто,ни чего личного только бизнес!
ответить

т

сегодня, 14:03
От перестановки мест слагаемых сумма, как известно, не меняется. Что от одного упитанного толку району не было, что этот пришёл, так же будем в грязи по уши. Кто б из них о народе думал...
ответить

знаток

сегодня, 14:00
мне он нравиться,хороший мужик,даю зуб соседского поросёнка!
ответить

К гостю

сегодня, 13:59
Поподробнее о 180 днях или ссылку кинь
ответить

Гость

сегодня, 13:49
НЕ долго уже осталось смотреть на этот беспредел. В августе в штатах приняли закон о 180 днях, в течении которых всем прихвостням Пу дано время определиться - сбежать или остаться нищими. После Нового года будет весело, посмотрим как будут сдавать великого, а потом и сами перегрызутся.
ответить

Карусель

сегодня, 13:47
Ни одного доброго слова, нет веры ни во что, ни в кого. Караул!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

По выходным за животными липецкого зоопарка ухаживают юннаты
#зоопарк
По выходным за животными липецкого зоопарка ухаживают юннаты

сегодня, 14:58

Общество
Обманутые дольщики Липецка вышли на митинг (ВИДЕО)
#митинг #дольщики
9
Обманутые дольщики Липецка вышли на митинг (ВИДЕО)

сегодня, 13:50

Общество
«Застывшее время»: сумрачная мельница Алексея Шамонова в центре Липецка
#маршрут выходного дня #застывшее время
3
«Застывшее время»: сумрачная мельница Алексея Шамонова в центре Липецка

сегодня, 12:55

Общество
В Липецке почтили память летчика-полярника Михаила Водопьянова
#Водопьянов
2
В Липецке почтили память летчика-полярника Михаила Водопьянова

сегодня, 10:20

Общество
Кладбищенские разборки-2: сыну пытались запретить похоронить мать
#конфликт #похороны
315
Кладбищенские разборки-2: сыну пытались запретить похоронить мать

вчера, 16:43

Общество
84% детей в Липецкой области рождаются в браке
#День ребенка
8
84% детей в Липецкой области рождаются в браке

вчера, 13:01

Общество