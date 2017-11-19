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В Лебедянском районе новый глава
Депутаты райсовета избрали главу Лебедянского района
18 ноября в Лебедянском районе на сессии райсовета был избран новый глава района. Им стал Игорь Валерьевич Алтухов.
Прежний глава района Михаил Мицук ушел в отставку в связи с окончанием срока полномочий. Его обязанности исполнял Валерий Головань.
Игорь Алтухов ранее работал в администрации Лебедянского района начальником отдела финансов, занимал должность заместителя главы района. До последнего времени Игорь Алтухов трудился в Липецке на должности заместителя начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Фото: el-eparhy.ru
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