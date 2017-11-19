В Лебедянском районе новый глава

Депутаты райсовета избрали главу Лебедянского района

18 ноября в Лебедянском районе на сессии райсовета был избран новый глава района. Им стал Игорь Валерьевич Алтухов.

Прежний глава района Михаил Мицук ушел в отставку в связи с окончанием срока полномочий. Его обязанности исполнял Валерий Головань.

Игорь Алтухов ранее работал в администрации Лебедянского района начальником отдела финансов, занимал должность заместителя главы района. До последнего времени Игорь Алтухов трудился в Липецке на должности заместителя начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.



Фото: el-eparhy.ru