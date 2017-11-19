Происшествия

сегодня, 08:42

В Липецкой области автомобиль врезался в столб и загорелся

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#дтп
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В Липецкой области автомобиль врезался в столб и загорелся

В аварии никто не пострадал

"Сегодня, в 03:37 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем  на автодороге в селе Чечеры,  Чаплыгинского района.

Водитель автомобиля «Деу Нексия» не справился с управлением и совершил наезд на электрический столб. В результате аварии  автомобиль  загорелся.   

К месту происшествия выехали: 1 отделение 33 ПСЧ.

В результате произошедшего ДТП пострадавших нет", сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
5 2711
#дтп
1

Комментарии (5)

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Инна

45 минут назад
На Терешковой тоже в столб влетел автомобиль
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?

сегодня, 11:15
Разве нексия автомобиль?
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липчанин

сегодня, 11:11
* , ты уже выбрался, говорят ты еще обосрался, бедные пожарные в противогазах тушили, вонь стояла не сусветная.
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Боцман

сегодня, 10:56
В дебрях алкогольного делирия. Не сбил никого- уже хорошо.
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к а р д а ш

сегодня, 09:06
Не дочитав новость, я сразу понял, что это был любимый мной неуправляемый инохлам
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