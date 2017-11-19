Происшествия
сегодня, 08:42
В Липецкой области автомобиль врезался в столб и загорелся
В аварии никто не пострадал
"Сегодня, в 03:37 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге в селе Чечеры, Чаплыгинского района.
Водитель автомобиля «Деу Нексия» не справился с управлением и совершил наезд на электрический столб. В результате аварии автомобиль загорелся.
К месту происшествия выехали: 1 отделение 33 ПСЧ.
В результате произошедшего ДТП пострадавших нет", сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
Водитель автомобиля «Деу Нексия» не справился с управлением и совершил наезд на электрический столб. В результате аварии автомобиль загорелся.
К месту происшествия выехали: 1 отделение 33 ПСЧ.
В результате произошедшего ДТП пострадавших нет", сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
Инна
?
липчанин
Боцман
к а р д а ш