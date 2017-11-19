В Липецкой области автомобиль врезался в столб и загорелся

В аварии никто не пострадал

"Сегодня, в 03:37 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге в селе Чечеры, Чаплыгинского района.



Водитель автомобиля «Деу Нексия» не справился с управлением и совершил наезд на электрический столб. В результате аварии автомобиль загорелся.



К месту происшествия выехали: 1 отделение 33 ПСЧ.



В результате произошедшего ДТП пострадавших нет", сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.