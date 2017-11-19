В дачном товариществе Липецка горела баня

Накануне вечером, в 21:59 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании бани в Липецке, СНТ «Дачный-3», линия 6, строение № 476.



К месту пожара выехали: 1 отделение 41 ПСЧ, 1 отделение 8 ПСЧ, ДПД (2 чел.).



В результате загорания огнем повреждена кровля бани по всей площади и внутренняя отделка на площади 3 м2.



Пострадавших нет. Причина задымления устанавливается.