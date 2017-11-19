Происшествия

сегодня, 08:40

В дачном товариществе Липецка горела баня

982
#пожар #баня
В дачном товариществе Липецка горела баня
Накануне вечером, в  21:59  в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании бани в Липецке, СНТ «Дачный-3», линия 6, строение № 476.

К месту пожара  выехали: 1 отделение 41 ПСЧ, 1 отделение 8 ПСЧ,  ДПД (2 чел.).

В результате загорания огнем повреждена кровля бани по всей площади и внутренняя отделка на площади 3 м2.

Пострадавших нет. Причина задымления устанавливается.
982
#пожар #баня

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке скорбят по погибшим в ДТП
#день памяти жертв дтп
8
В Липецке скорбят по погибшим в ДТП

сегодня, 12:50

Происшествия
В Липецкой области пропала женщина
#поиск пропавших людей
В Липецкой области пропала женщина

сегодня, 12:38

Происшествия
У ельчанина украли прицеп и крышки от люков
#кража
2
У ельчанина украли прицеп и крышки от люков

сегодня, 09:55

Происшествия
В Липецке украли собаку со щенками
#кража
7
В Липецке украли собаку со щенками

сегодня, 09:50

Происшествия
В Липецкой области автомобиль врезался в столб и загорелся
#дтп
5
В Липецкой области автомобиль врезался в столб и загорелся

сегодня, 08:42

Происшествия
На улице Московской ночью выстрелили в девушку
#стрельба
41
На улице Московской ночью выстрелили в девушку

вчера, 12:07

Происшествия