Происшествия
сегодня, 08:40
В дачном товариществе Липецка горела баня
Накануне вечером, в 21:59 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании бани в Липецке, СНТ «Дачный-3», линия 6, строение № 476.
К месту пожара выехали: 1 отделение 41 ПСЧ, 1 отделение 8 ПСЧ, ДПД (2 чел.).
В результате загорания огнем повреждена кровля бани по всей площади и внутренняя отделка на площади 3 м2.
Пострадавших нет. Причина задымления устанавливается.
К месту пожара выехали: 1 отделение 41 ПСЧ, 1 отделение 8 ПСЧ, ДПД (2 чел.).
В результате загорания огнем повреждена кровля бани по всей площади и внутренняя отделка на площади 3 м2.
Пострадавших нет. Причина задымления устанавливается.