Дай дураку волю - он две возьмет

Итоги недели

Есть такая премия - Дарвина. Ее ежегодно присуждают тем, кто погиб каким-то глупым способом. GOROD48 решил упростить требования к ее получению. И вот что из этого вышло.Первое место мы отдаем жертве публикации: мужественный, но слабоумный мужчина стойко претерпевал удары ножом, которые периодически наносила ему сожительница. Но в последний раз клинок вошел ему не в зад, а в печень, и неуравновешенную женщину отправили на 5 лет в ИК общего режима.На втором месте - еще одна женщина, которая решила очистить работающую бытовую технику:. А ведь литр крови можно было бы продать на станцию переливания и купить пару кило мраморной говядины.А на третьем - мужчина.. Он проник в дом бывшей сожительницы и украл телевизор. Тот показался ему слишком тяжелым, и он прихватил у женщины еще и велосипед. Однако при бегстве с места кражи мужчина свалился с велосипеда и разбил телевизор. Тогда вор решил продать хотя бы велик, но и велосипед у него украли.Ну как тут не вспомнить известный анекдот о русском, который один шар сломал, а второй потерял!Претендентами на нашу премию Дарвина также стали пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Саша Хахулина (см.), будущий подсудимый, герой сообщения, а также неопределенная группа лиц, готовых заплатить кому угодно по первому требованию (см.).Но шутки в сторону:. Липецкая мэрия озвучила стартовые параметры бюджета-2018. Собственные доходы муниципалитета составят 4,3 млрд рублей. Основными их источниками станут налог на доходы физических лиц (1,9 млрд рублей), налог на имущество физлиц (196 млн рублей) и земельный налог (1,3 млрд рублей). С учетом дотаций и субсидий из вышестоящих бюджетов - пока дают! - доходная часть казны Липецка превысит 10,4 млрд рублей.Расходы муниципальной казны планируются в размере 10,9 млрд рублей.Дефицит бюджета составит 472,5 млн рублей.GOROD48 сообщил:. Просто потому, что средств на это нет в федеральном бюджете, из которого в основном и черпали городские чиновники на приобретение жилья нуждающимся. Между тем, в Липецке нужно срочно расселить 200 многоквартирных домов общей площадью 86,5 тысячи кв.м. По нынешним ценам на это требуется 3,5 млрд рублей. Таких денег в муниципальной казне нет. Если на федеральном уровне программа переселения не будет продолжена, то на новые квартиры жители разрушающегося жилья могут не рассчитывать.А еще. Представьте только, столько детей растут в бедных семьях в одной из самых лучших, по мнению губернатора, областей России! А что там, кстати, у хохлов?При таком раскладе необходима рачительность в тратах. Но с этим у мэрии не складывается. Так, Алексей Тарасов вот уже полтора года назад оставил должность директора МАУК «Нижний парк», но до сих пор является самым любимым мужчиной председателя Счетной палаты Липецка Марины Зиборовой. И на этой неделе в Липецком горсовете вновь звучало это имя -. У Алексея Тарасова выяснят, куда пропали товарно-материальные ценности на 1,3 млн рублей.Раз в казне денег нет, они, по мнению властей, есть в другом месте. Раз в муниципальном бюджете нет 70 млн рублей на обеспечение безопасности школьников, то в мэрии решили, что. Но нет худа без добра: родительскую плату за пребывание малышей в детсадах на следующий год оставили прежней - 1858 рублей, а за счет бюджета. Так что в 2018 году завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин в детском саду обойдется в 104 рубля. Ешь - не хочу!В Липецке снова объявили бой нелегальной торговле. Мэрия заявила, что. Эту сумму чиновники готовы отдать тому, кто возьмет на себя работу по демонтажу киосков.Зачем? Можно просто раздать ларьки и павильоны всем желающим. Просто мэрии нужно объявить о том, где стоят такие объекты торговли, и люди их сами увезут: кто - на дачу, кто - в деревню, кто - на металлолом. Тем более, что начальник управления потребрынка администрации Липецка Антон Мамонов сообщил депутатам горсовета, что- Чтобы не передавать их в муниципальную казну, потому как оценивать эти киоски слишком затратно, предлагаем их сразу утилизировать. Перевозить их и хранить обходится дороже, чем сдать на металлом. К тому же, эти объекты являются непрофильными для администрации и непригодными для дальнейшего использования, - пояснил Антон Мамонов.- С автолавками также будете поступать? - поинтересовался председатель комиссии Андрей Крупнов.- Пока их это не касается, - прокомментировал Антон Мамонов.Ну, раз не касается, владельцы ликвидированных киосков пересели на колеса (см.). И задавить их у чиновников не хватает то ли сил, то ли желания. Так, обесточенная ЛГЭКом автолавка, стоявшая у дома №108а по проспекту Победы (магазин на колесах был запитан от сети уличного освещения) с госномером н055рн 48 регион уже на следующее утро на том же месте снова торговала молочкой и кондитеркой неизвестного происхождения. И запитана она была от той же уличной сети.А некоторые находчивые торгаши просто присоединяются к общедомовым сетям, как это было с двумя тонарами - госномера м337кт и е233нк (оба - 48 региона), которые просто воруют электричество у жильцов дома №103 по улице Московской (см.).Пока чиновники делают вид, что наводят порядок с нелегальной торговлей,: у мини-рынка этого жилого массива возник спонтанный митинг жильцов дома №9. Они потребовали у предпринимательницы Фаины Ретунской прекратить лепить у них под носом новые павильоны, которые буквально перегородили жильцам доступ в дом.Так как уличное противостояние закончилось вничью, оно продолжилось в стенах горсовета.Из заявлений Екатерины Чернобук, представительницы Фаины Ретунской, следовало, что предприниматель ни в чем не нарушила Правил благоустройства, когда решила выставить на тротуаре ряд новых киосков. Мол, все эти объекты стоят на земельном участке, собственницей которого является бизнес-леди. А раздражающие людей заборы - временные. И все они по состоянию на утро сегодняшнего дня демонтированы. По словам Екатерины Чернобук, жителям соседних домов грех жаловаться - им в целях компенсации причиненных неудобств построили детскую площадку.- Зачем она врет! - возмутилась активистка Лидия Бекетова (см.).Эта женщина и ее соседка обвинили мэрию в коррупции. Они сообщили, что в 2008 году некие представители ООО «Омега» заявили рассерженным неудобствами в связи со строительством в 15 микрорайоне рынка людям, что занесли в администрацию города 5 миллионов рублей. И с тех пор жители сопредельных домов, у которых в собственности лишь земельные участки по отмостку, живут в условиях постоянной антисанитарии.- Нам не нужен новый рынок. Нам не нужны новые павильоны. Нам нужен тот сквер, который мы потеряли. А та детская площадка, которую нам сделали торгаши, стала местом постоянных сборищ алкашни, которые там и пьют, и мочатся! - заявила другая активистка Ирина Некрасова.- С рынка носят все дерьмо нам. В наши контейнеры выбрасывают тухлые рыбу и овощи. Мы понимаем, что все сейчас решают деньги. А что решаем мы? - поддержала ее Лилия Бекетова.У Владимира Высоцкого есть песня с такими словами: «А на кладбище так спокойненько, Ни врагов, ни друзей не видать, Всё культурненько, всё пристойненько, Исключительная благодать».Так было тогда, когда покойник не был товаром. Сейчас - другие времена.В пятницу в публикацииGOROD48 рассказал удивительную историю: когда семья покойной привезла гроб на Новокосыревское кладбище, им отказали в погребении. Руководство МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» сначала отказали сыну подзахоронить мать в оградку могилы ее свекрови по причине предоставления родственником покойной дубликата, а не подлинника, свидетельства о смерти умершей 7 лет назад женщины. Потом работники муниципальной организации... закопали уже вырытую частным бюро ритуальных услуг могилу.У зарытой могилы начался скандал.- Я вас понимаю, но отмашки на захоронение ни от директора МБУ, ни от начальника службы безопасности не получила, - твердила смотритель Алла Сулохина.В итоге родные покойной решили заново выкопать могилу, а смотритель кладбища спряталась в машине и заявила, что хоронить все равно не даст и вызовет полицию.Полиция приехала на кладбище после того, как Наталью Зеленкову предали земле. Потом майор полиции пригласил в свой автомобиль мужа покойной и ее сестру. Для дачи показаний. Интересно, какой вопрос задавали родственникам умершей? Зачем они ее похоронили?В МБУ говорят, что вся проблема - в дубликате свидетельства о смерти. Мол, а где же подлинник? А вдруг он находится у кого-то из родственников умершей в 2010 году липчанки, и тот против подзахоронения рядом с ней ее снохи? А вдруг там вообще криминал? И на каком основании частное бюро ритуальных услуг взаимодействует с родственниками покойной? На каком основании взяли у них деньги?А вчера GOROD48 опубликовал продолжение этой истории. Правда, с другой покойной липчанкой, но с теми же персонажами: муниципальным и частным ритуальными конторами (см.- в МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» усомнились... в родстве покойной и ее ранее умершего отца.Очевидно, в ситуацию пора вмешаться главе Липецка Сергею Иванову. А то в следующий раз представители муниципальной и частной погребальных агентств просто перебьют друг друга в схватке за покойника.На заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству заместитель главного смотрителя Липецка Виктор Алексеев рассказал депутатам об освоении миллиарда рублей в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Очевидно, он ожидал похвалы за работу. НоМежду тем дорожные работы в Липецке грозят стать перманентными, как попытки ООН утихомирить Северную Корею. Так,- в мэрии готовятся к трехлетнему ремонту этого важнейшего городского путепровода, попутно разрабатывая схему реверсного движения по новой части моста. Более того,Эту новость активно комментировали.: «дерижабли?»: «Ага, и канатный мост для пешеходов».Тем временем пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» продолжают отжигать. Так, некто Александр Барыбин считает необходимым увеличить количество рельсового транспорта и даже соединить Липецк и Грязи электричками (см.).. Новое направление сельского хозяйства осваивают в Краснинском районе. Чиновники заявили, что в области будут выпускать пантовые слайсы - тонкие пластинки, нарезанные из консервированных, неокрепших рогов (пантов) пантовых оленей, снятых в период их интенсивного роста и самого большого содержания активных биологических веществ и пантогематогена С (сухая кровь пятнистых оленей), который является основой для бальнеотерапии, биологически активных добавок к пище; рецептов традиционной восточной медицины; препаратов для спортивного питания; для косметического и спортивного массажа; адаптогенного и иммуностимулирующего действия; бальзамов, и всевозможных напитков: безалкогольных, пива и крепкого спиртного…. Ряд заимствований обнаружили в кандидатской Людмилы Кураковой. Экспертиза показала, что целые листы диссертации кандидата экономических наук Людмилы Кураковой, детского омбудсвумен региона, ранее были частями работ других авторов.Еще один понторез,. Единственное имущество должника - квартира в элитном доме.