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Приготовленный в Сочи гигантский хачапури вошел в Книгу рекордов РФ

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Приготовленный в Сочи гигантский хачапури вошел в Книгу рекордов РФ

Гигантский хачапури по-аджарски приготовили в Сочи в День города

Гигантский хачапури, приготовленный в Сочи на День города, вошел в Книгу рекордов России, - передает РИА Новости. Его вес составил 37,5 килограммов, длина 230 сантиметров, ширина 130 сантиметров, высота 6 сантиметров. На его приготовление ушло более 12 кг муки, 16 кг сыра, 100 яиц, а также молоко, вода, сахар, дрожжи, сливочное и подсолнечное масло.

Хачапури выпекали монолитом в специальной печи на каменном поде, которая является современным аналогом русской печи. Это оборудование недавно поступило в распоряжение хлебокомбината. Хачапури разрезали глава Сочи Анатолий Пахомов и генеральный директор предприятия Артем Глущенко.

Его поделили на сотни кусочков и угостили всех желающих гостей праздника. Дегустация гигантского хачапури по-аджарски стала главным событием Дня города.
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