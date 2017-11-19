В мире

вчера, 15:29

Найдено новое доказательство фальсификации высадки США на Луну

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Найдено новое доказательство фальсификации высадки США на Луну

Пользователи Сети в очередной раз обвинили NASA во лжи

Уфологи при изучении снимка, сделанного при высадке космической миссии США на Луну в 1969 году, обнаружили новое доказательство фальсификации данного события, - сообщает РИА ФАН.

Поводом вернуться к обсуждению этой спорной темы стал материал, опубликованный на страницах британского издания Daily Star. Таблоид сообщает, что один из сторонников так называемой теории заговора разглядел на снимке, якобы сделанном во время высадки американцев на Луне, отражение человека, на котором скафандра не было.

Однако стоит отметить, что качество снимка оставляет желать лучшего, поэтому увидеть что-либо конкретное на нем невозможно.
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Комментарии (1)

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троцкий

вчера, 17:28
уфологи все петухологи
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