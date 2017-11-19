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вчера, 14:45

Задержаны четыре подозреваемых в стрельбе у «Москва-сити»

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Задержаны четыре подозреваемых в стрельбе у «Москва-сити»

Один из задержанных госпитализирован

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых участников конфликта с охранниками возле ресторана у "Москва-Сити", - сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Автомобиль, объявленный в розыск после инцидента, остановили около 10 утра на Кутузовском проспекте. В салоне находились двое мужчин. По предварительной информации, один из них являлся участником конфликта у "Москва-Сити". Затем в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили о задержании второго подозреваемого, - передает РИА Новости.

"В 11:40 мск сотрудниками полиции на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением 26-летнего мужчины, который для разбирательства доставлен в ОМВД. По предварительным данным, он также участвовал в конфликте, произошедшем накануне вечером в центре города", - сказали в пресс-службе главка.

Конфликт в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око" начался с перепалки между посетителями и сотрудниками вневедомственной охраны. Ссора переросла в драку, после чего один из участников открыл огонь. В результате пострадали шесть человек: четверых увезли в больницу, двоим оказали помощь на месте.

Участники инцидента скрылись на автомобилях Maybach, Toyota и Lexus. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
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