Погода в Липецке

вчера, 14:47

Завтра в Липецке снег и дождь

6 3164
#снег
1
Завтра в Липецке снег и дождь

19 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега.


Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью от -4 до +1 градуса. Днем - от 0 до +5.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. 

Температура воздуха: ночью от 1 до 3 шрадусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.

6 3164
#снег
1

Комментарии (6)

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Русский

сегодня, 03:51
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сегодня, 00:53
В общем слякоть.
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вчера, 18:47
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008

вчера, 18:27
идите все на...
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РД

вчера, 16:25
Не знаем насчет шрадусов! Но градус падает)))
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330

вчера, 14:59
Завтра будет дождь переходящий в интенсивный мокрый снег налипание снега ветер усилится до 7-12 m/c . Зима совсем близко...и с высокой вероятностью заглянет на предстоящей неделе.
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