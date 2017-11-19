Завтра в Липецке снег и дождь

19 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега.



Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью от -4 до +1 градуса. Днем - от 0 до +5.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с.

Температура воздуха: ночью от 1 до 3 шрадусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.