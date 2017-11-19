84% детей в Липецкой области рождаются в браке



20 ноября отмечается Всемирный день ребенка.



На начало нынешнего года в Липецкой области насчитывалось почти 185 тыс. детей от 0 до 14 лет. Из них 94,8 тыс. – мальчики и 89,9 тыс. – девочки. Среди подрастающего поколения Липецкой области 64% детей – это маленькие горожане (более 119 тыс.). Доля населения моложе 15 лет за 2016 год увеличилась с 15,7% до 16% в общей численности населения.

Всего в прошлом году на свет появились 13,1 тыс. детей, что на 2,3% больше, чем в 2010 г., но на 2,5% меньше 2015 года. Число родившихся за январь-сентябрь 2017 года составило 8,8 тыс. человек и по сравнению прошлогодним уменьшилось на 11%.

В основном матерями становились женщины в возрасте от 20 до 34 лет - 10,8 тыс. детей, или 83%. Большинство рождений зафиксировано у матерей, проживающих в городской местности - 69% (в 2010 г. - 63%). В сравнении с 2010 г. уровень рождаемости вырос в области с 10,9 до 11,3 родившихся на 1000 человек населения, но при этом он ниже, чем в 2014 г. (11,5) и 2015 г. (11,6). 10,9 тыс. детей (84%) в прошлом году были рождены в браке, 2,2 тыс. (16%) – вне брака. Большинство «внебрачных» детей (1,1 тыс.), родились у матерей в возрасте 25-34 лет, тогда как в 2010 г. 1,4 тыс. «внебрачных» детей родились у матерей в более раннем возрасте (20-29 лет). Средний возраст матери при рождении ребенка составил 28,1 лет (в 2015 г. – 27,9).

В ходе проведения федерального статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» изучались репродуктивные планы населения. Вопросы задавались мужчинам в возрасте 18-59 лет и женщинам в возрасте 18-44 лет. Респонденты указывали количество детей, которые они собираются иметь, включая уже имеющихся, а также количество детей, которое хотелось бы иметь при наличии всех необходимых условий. Около половины респондентов (45% мужчин и 49% женщин) при любых обстоятельствах хотели бы иметь двоих детей, и лишь десятая их часть – троих и более.

Двое детей – это число детей, которое респонденты указывали чаще всего при ответе на вопрос о количестве желаемых детей при наличии всех необходимых условий. Доля, желающих иметь двоих детей, среди женщин составила больше половины, а среди мужчин - 48%. Чуть более трети мужчин и женщин собирались ограничиться одним ребенком. А троих и более детей при наличии благоприятных условий намеревались иметь лишь 11% мужчин и 15% женщин.

Смертность детей в возрасте до одного года снизилась за 17 лет почти в два раза: с 14,7 на 1000 родившихся живыми в 2000 г. до 7,3 в 2016 году. Так, в возрасте до года умерло 96 младенцев, из них 68% в возрасте до 1 месяца и 16% - 1 месяц. Основными причинами смерти младенцев были состояния, возникающие в перинатальный период (то есть заболевания, тесно связанные со здоровьем матери) и врожденные аномалии – 81%. За январь-сентябрь нынешнего года умерло 28 младенцев в возрасте до 1 года – это на 64% меньше, чем год назад.

Большинство детей с двух - трех летнего возраста посещали дошкольные образовательные организации. Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием составил 67% от численности детей соответствующего возраста. На 100 мест в дошкольных образовательных организациях в 2016 году приходилось 109 детей.

Всего свою деятельность осуществляли 330 дошкольных образовательных организации, 10 организаций на правах филиала и 140 подразделений (групп) дошкольного воспитания. Посещали дошкольные образовательные организации почти 53 тыс. детей.

На начало 2016/2017 учебного года в области работали 281 дневная общеобразовательная организация, где обучались более 115 тыс. человек. Кроме того действовали 39 детско-юношеских спортивных школы, 38 музыкальных, художественных школ и школ искусств. Культурный досуг обеспечивали 4 профессиональных театра, 26 музеев, 492 учреждения культурно - досугового типа, 494 библиотеки. Ежегодно открывается более 500 оздоровительных лагерей, в которых отдыхает и оздоравливается каждый третий школьник, сообщает Липецкстат.