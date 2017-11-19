Экономика

вчера, 16:03

Липчане начали больше тратить

10 1890
#траты населения
4
Липчане начали больше тратить

194 915,3 млн. рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-октябре – на 1,4% больше, чем год назад. В расчете на душу населения пришлось 167,8 тыс. рублей.

53,1%, или 102 925,1 млн. рублей жители Липецкой области потратили на покупку непродовольственных товаров: за год траты выросли на 0,8%. Заметнее (на 1,9%) выросли траты на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия. Они составили 91 090,2 млн. рублей, или 46,9% от общего оборота. 

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 5,4% от оборота розничной торговли, сообщает Липецкстат.

10 1890
#траты населения
4

Комментарии (10)

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Мишаня

24 минуты назад
мариванна, мясо сало западло колбаса на х.... похожа
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мариванна

сегодня, 13:23
Мой дед, супруг Сидор Иваныч, сочинил рэп для олигархов_- Олигархи,затянитя пояса,поглядитя, дорожая колбаса,А на кладбишшах нядвижимость стоить, уже некуда трудящщих хоронить .Олигархи, затянитя пояса нам доступна толькя колбаса.
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Новости 1 канала

сегодня, 11:53
Путинскому режиму приходит конец... Поблагодарим покойного за самоубийство, ведь это его единственная заслуга перед Россией!
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Один проезд чего стоит

сегодня, 08:09
Деньги улетучиваются только так, шампунь и дезодорант стали стоить более 100 руб. и т.д. и т.п.; продукты стоят дорого, коммуналка ещё дороже. Успейте до 1 декабря заплатить налоги.
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Ммм@

сегодня, 01:28
Потому что цены выросли на всё ,вот и товарооборот вырос и тратят по этому больше денег,только у Медвед, и Путина инфляция 3%,а так пишут 12+%
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Траты хуже чем доходы

сегодня, 00:50
Жизнь дорожает, тратить липчанам приходится всё больше и больше, поэтому оборот торговли растёт, естественно за счёт больших трат населения.
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Валентин Катасонов

вчера, 18:09
Мы на грани великой катастрофы, как и сто лет тому назад. Правда, в 1917 году русский человек уже на протяжении трех с лишним лет держал в руках оружие - шла Первая мировая война, а сегодня наш соотечественник в высшей степени расслаблен. Он на протяжении четверти века живет в условиях экономического либерализма. Нашего брата приучают к потреблению. Современный человек абсолютно не способен к мобилизации и противостоянию.
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Валентин Катасонов

вчера, 18:06
По признанию официальных лиц в оффшорах находятся активы в размере одного триллиона долларов. Это ответ, где находятся наши деньги и резервы. Наши олигархи продолжают наглеть, дальше грабить Россию и выводить капитал за пределы страны. А простым гражданам говорят, что надо «затянуть пояса» или, как говорил Дмитрий Медведев: Денег нет, но вы держитесь. Это откровенная наглость, проявление того, что у нас абсолютно не работают никакие законы и начинается анархия, государство практически отсутствует. То, что по инерции граждане называют государством - это некие элементы отношений, которые можно назвать колониальной администрацией. Минфин принимает решения, которые действуют в интересах наших заокеанских «партнеров».
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Путин

вчера, 17:28
не тратить а цены просто растут, но это ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА !!!!
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Молодцы!

вчера, 16:13
Смотрю клавиатуру на этот раз протерли перед фото)))....
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