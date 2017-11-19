вчера, 16:03
Липчане начали больше тратить
194 915,3 млн. рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-октябре – на 1,4% больше, чем год назад. В расчете на душу населения пришлось 167,8 тыс. рублей.
53,1%, или 102 925,1 млн. рублей жители Липецкой области потратили на покупку непродовольственных товаров: за год траты выросли на 0,8%. Заметнее (на 1,9%) выросли траты на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия. Они составили 91 090,2 млн. рублей, или 46,9% от общего оборота.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 5,4% от оборота розничной торговли, сообщает Липецкстат.
Еще в рубрике
16.11.2017 16:41Экономика
Мишаня
мариванна
Новости 1 канала
Один проезд чего стоит
Ммм@
Траты хуже чем доходы
Валентин Катасонов
Валентин Катасонов
Путин
Молодцы!