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26 минут назад
В Карибском бассейне набирает силу новый ураган
Ураган четвертой категории «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико
Мощный ураган «Мария» обрушился на восточные территории Пуэрто-Рико, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр ураганов США (NHC).
Ураган обрушился на территорию муниципалитета Ябукоа. Максимальная скорость ветра составляет 250 км/ч. Ураган движется на северо-запад со скоростью более 17 километров в час. Накануне ураган «Мария» усилился до максимальной категории мощности, затем ослаб до четвертой степени.
Пуэрто-Рико с населением более трех миллионов человек находится под управлением США.
Ураган обрушился на территорию муниципалитета Ябукоа. Максимальная скорость ветра составляет 250 км/ч. Ураган движется на северо-запад со скоростью более 17 километров в час. Накануне ураган «Мария» усилился до максимальной категории мощности, затем ослаб до четвертой степени.
Пуэрто-Рико с населением более трех миллионов человек находится под управлением США.