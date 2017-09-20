В Карибском бассейне набирает силу новый ураган

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Ураган четвертой категории «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико

Мощный ураган «Мария» обрушился на восточные территории Пуэрто-Рико, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр ураганов США (NHC).

Ураган обрушился на территорию муниципалитета Ябукоа. Максимальная скорость ветра составляет 250 км/ч. Ураган движется на северо-запад со скоростью более 17 километров в час. Накануне ураган «Мария» усилился до максимальной категории мощности, затем ослаб до четвертой степени.

Пуэрто-Рико с населением более трех миллионов человек находится под управлением США.
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