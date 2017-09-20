В мире
25 минут назад
Очередной конец света запланирован на субботу
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Эксперты библейского эпоса предрекают наступление конца света 23 сентября.
Астрофизики высчитали новую дату апокалипсиса. Они руководствовались Священным Писанием и решили, что этим днем все же станет 23 сентября — об этой дате среди ученых до сих пор ходит много споров, сообщает РЕН ТВ.
Исследователи уточняют, что такую дату назвал святой Иоанн Богослов. В свое время он написал Откровение, рассказывая о нынешнем и будущем положении планет, упомянув в своем пророчестве последний день Земли, который наступит именно 23 сентября. Согласно пророчеству, Солнце погаснет, а наша планета начнет разрушаться вместе со всеми живыми существами.
Тем не менее большинство христиан не верят в конец света и такого рода интерпретации Откровения, называя их такими же правдивыми, как и вера в НЛО. Сама теория получила широкий отклик ещё в 2011 году, когда блогер Уильям Тэпли опубликовал на YouTube первое видео о выравнивании звёзд под названием Stellarium.
Исследователи уточняют, что такую дату назвал святой Иоанн Богослов. В свое время он написал Откровение, рассказывая о нынешнем и будущем положении планет, упомянув в своем пророчестве последний день Земли, который наступит именно 23 сентября. Согласно пророчеству, Солнце погаснет, а наша планета начнет разрушаться вместе со всеми живыми существами.
Тем не менее большинство христиан не верят в конец света и такого рода интерпретации Откровения, называя их такими же правдивыми, как и вера в НЛО. Сама теория получила широкий отклик ещё в 2011 году, когда блогер Уильям Тэпли опубликовал на YouTube первое видео о выравнивании звёзд под названием Stellarium.
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