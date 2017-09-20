На перевале Дятлова — очередная смерть

Погиб турист.

В Ивдельском государственном заказнике в районе перевала Дятлова скоропостижно скончался турист, сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области в среду, 20 сентября. Информация о смерти мужчины поступила в правоохранительные органы города Ивделя 18 сентября.



Из-за труднодоступности места, в котором произошло ЧП, добраться до него пока невозможно без привлечение специальной техники. Сейчас решается вопрос о применении спецтехники, после чего будут продолжены необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента. По итогам доследственной проверки органами СК будет принято процессуальное решение.



Перевал получил название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла там зимой 1959 года. Причину смерти туристов с тех пор так и не выяснили, выдвигается более сотни версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.