В России

27 минут назад

На перевале Дятлова — очередная смерть

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#перевал Дятлова
На перевале Дятлова — очередная смерть

Погиб турист.

В Ивдельском государственном заказнике в районе перевала Дятлова скоропостижно скончался турист, сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области в среду, 20 сентября. Информация о смерти мужчины поступила в правоохранительные органы города Ивделя 18 сентября.

Из-за труднодоступности места, в котором произошло ЧП, добраться до него пока невозможно без привлечение специальной техники.  Сейчас решается вопрос о применении спецтехники, после чего будут продолжены необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента. По итогам доследственной проверки органами СК будет принято процессуальное решение.

Перевал получил название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла там зимой 1959 года. Причину смерти туристов с тех пор так и не выяснили, выдвигается более сотни версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
81
#перевал Дятлова

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