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36 минут назад
Жертвами землетрясения в Мексике стали 248 человек
К разбору завалов привлечены военные
Число погибших в результате землетрясения в Мексике составило 248 человек, - передает РБК. Об этом сообщил Луис Филипе Пуэнте, глава Агентства по защите гражданского населения — спасательной службы Мексики на своей странице в Twitter.
«На данный момент есть информация о 248 погибших: 72 — в Морелосе, 117 — в Мехико, 43 — в Пуэбле, 12 — в Эдомексе, трое — в Герреро и один — в Оахаке», — написал Пуэнте.
Во вторник, в 18:14 по местному времени (21:14 мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Из-за масштабных разрушений в Мехико приостановили свою работу аэропорт, а также все государственные школы и университеты. К разбору завалов привлечены военные.
Президент страны Энрике Пенья Ньето созвал экстренное совещание правительства. По его словам, "приоритет сейчас - продолжать спасать тех, кто все еще остается в западне, и обеспечить медицинскую помощь раненым". Тем временем власти Израиля сообщили, что направят группу спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения.
«На данный момент есть информация о 248 погибших: 72 — в Морелосе, 117 — в Мехико, 43 — в Пуэбле, 12 — в Эдомексе, трое — в Герреро и один — в Оахаке», — написал Пуэнте.
Во вторник, в 18:14 по местному времени (21:14 мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Из-за масштабных разрушений в Мехико приостановили свою работу аэропорт, а также все государственные школы и университеты. К разбору завалов привлечены военные.
Президент страны Энрике Пенья Ньето созвал экстренное совещание правительства. По его словам, "приоритет сейчас - продолжать спасать тех, кто все еще остается в западне, и обеспечить медицинскую помощь раненым". Тем временем власти Израиля сообщили, что направят группу спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения.