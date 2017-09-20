В мире

36 минут назад

Жертвами землетрясения в Мексике стали 248 человек

64
Жертвами землетрясения в Мексике стали 248 человек

К разбору завалов привлечены военные

Число погибших в результате землетрясения в Мексике составило 248 человек, - передает РБК. Об этом сообщил Луис Филипе Пуэнте, глава Агентства по защите гражданского населения — спасательной службы Мексики на своей странице в Twitter.

«На данный момент есть информация о 248 погибших: 72 — в Морелосе, 117 — в Мехико, 43 — в Пуэбле, 12 — в Эдомексе, трое — в Герреро и один — в Оахаке», — написал Пуэнте.

Во вторник, в 18:14 по местному времени (21:14 мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Из-за масштабных разрушений в Мехико приостановили свою работу аэропорт, а также все государственные школы и университеты. К разбору завалов привлечены военные.

Президент страны Энрике Пенья Ньето созвал экстренное совещание правительства. По его словам, "приоритет сейчас - продолжать спасать тех, кто все еще остается в западне, и обеспечить медицинскую помощь раненым". Тем временем власти Израиля сообщили, что направят группу спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения.
64

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Очередной конец света запланирован на субботу
#конец света
Очередной конец света запланирован на субботу

23 минуты назад

В мире
В Карибском бассейне набирает силу новый ураган
В Карибском бассейне набирает силу новый ураган

24 минуты назад

В мире
Украина выписала российским авиакомпаниям штрафы на $103 млн‍
#Украина #Россия #штраф
Украина выписала российским авиакомпаниям штрафы на $103 млн‍

вчера, 17:46

В мире
Украина и Америка не поддержали план России по миротворцам в Донбассе
#Россия #Украина #Донбасс
Украина и Америка не поддержали план России по миротворцам в Донбассе

18.09.2017 09:07

В мире
Мощный ураган «Мария» направляется к Карибам
#Ураган Мария
Мощный ураган «Мария» направляется к Карибам

18.09.2017 09:00

В мире
В Гонконге мужчина погиб в парке аттракционов
В Гонконге мужчина погиб в парке аттракционов

17.09.2017 16:07

В мире