В России
31 минуту назад
Пить за рулем станет в пять раз дороже
Если будет принята поправка о стоимости ОСАГО.
Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, за какие нарушения необходимо вводить повышающий коэффициент стоимости полиса ОСАГО. Он считает, что за езду за рулем в нетрезвом виде нужно ввести пятикратный коэффициент. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте, разработанном Минфином, сообщает РБК.
Согласно документу, аккуратные автомобилисты получат скидки по ОСАГО. В то же время для некоторых категорий водителей стоимость полиса может вырасти. В частности, больше платить придется тем, у кого в течение года были такие нарушения, как превышение скорости более чем на 60 км/ч, управление автомобилем в нетрезвом виде или выезд на встречную полосу.
Если в течение следующего года водитель будет ездить без нарушений, стоимость полиса для него вновь снизится.
Законопроект проходит межведомственное согласование в правительстве, а осенью будет внесен в Госдуму.
Согласно документу, аккуратные автомобилисты получат скидки по ОСАГО. В то же время для некоторых категорий водителей стоимость полиса может вырасти. В частности, больше платить придется тем, у кого в течение года были такие нарушения, как превышение скорости более чем на 60 км/ч, управление автомобилем в нетрезвом виде или выезд на встречную полосу.
Если в течение следующего года водитель будет ездить без нарушений, стоимость полиса для него вновь снизится.
Законопроект проходит межведомственное согласование в правительстве, а осенью будет внесен в Госдуму.