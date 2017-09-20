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31 минуту назад

Пить за рулем станет в пять раз дороже

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#страхование #ОСАГО
Пить за рулем станет в пять раз дороже

Если будет принята поправка о стоимости ОСАГО.

Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, за какие нарушения необходимо вводить повышающий коэффициент стоимости полиса ОСАГО. Он считает, что за езду за рулем в нетрезвом виде нужно ввести пятикратный коэффициент. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте, разработанном Минфином, сообщает РБК.

Согласно документу, аккуратные автомобилисты получат скидки по ОСАГО. В то же время для некоторых категорий водителей стоимость полиса может вырасти. В частности, больше платить придется тем, у кого в течение года были такие нарушения, как превышение скорости более чем на 60 км/ч, управление автомобилем в нетрезвом виде или выезд на встречную полосу.

Если в течение следующего года водитель будет ездить без нарушений, стоимость полиса для него вновь снизится.
Законопроект проходит межведомственное согласование в правительстве, а осенью будет внесен в Госдуму.
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#страхование #ОСАГО

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