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49 минут назад
Лидера «Христианского государства» задержали по запросу Поклонской
Александр Калинин, призывавший поджигать кинотеатры за показ фильма "Матильда", задержан
Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что лидера организации "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина задержала полиция по её запросу. Об этом сообщает Life.ru.
"Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма, приняты решения", — приводит слова Поклонской ее пресс-служба. Запрос был отправлен на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева и генерального прокурора Юрия Чайки.
Ранее лидера "Христианского государства" задержали за призывы поджигать кинотеатры из-за работы Алексея Учителя "Матильда". Также активиста подозревают в организации поджога авто у офиса адвоката кинорежиссёра.
Депутат отметила необходимость усиления со стороны правоохранителей мер, направленных на предупреждение любых проявлений экстремизма.
«Также отмечу необходимость принятия мер к признанию сюжета фильма "Матильда" о "блудстве" Святого Угодника Божьего и Государя Российской империи, представленного немецким порноактером, пропагандирующим сатанизм, экстремистским материалом, который, собственно, и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц. Отмечу еще раз, осуждала и осуждаю любое проявление насилия, это недопустимо и требует пресечения на корню», — резюмировала Поклонская.
"Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма, приняты решения", — приводит слова Поклонской ее пресс-служба. Запрос был отправлен на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева и генерального прокурора Юрия Чайки.
Ранее лидера "Христианского государства" задержали за призывы поджигать кинотеатры из-за работы Алексея Учителя "Матильда". Также активиста подозревают в организации поджога авто у офиса адвоката кинорежиссёра.
Депутат отметила необходимость усиления со стороны правоохранителей мер, направленных на предупреждение любых проявлений экстремизма.
«Также отмечу необходимость принятия мер к признанию сюжета фильма "Матильда" о "блудстве" Святого Угодника Божьего и Государя Российской империи, представленного немецким порноактером, пропагандирующим сатанизм, экстремистским материалом, который, собственно, и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц. Отмечу еще раз, осуждала и осуждаю любое проявление насилия, это недопустимо и требует пресечения на корню», — резюмировала Поклонская.