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47 минут назад

Грузовые поезда пошли в обход Украины

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#поезд #железная дорога
Грузовые поезда пошли в обход Украины

Сообщение запустили в РЖД.

РЖД открыла регулярное движение грузовых поездов по железной дороге в обход Украины. Первые поезда, опробовавшие новый участок, перевезли вагоны с зерном, железной рудой и строительными материалами.

В компании сообщили, что тестовая эксплуатация участка Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях продолжается. Это позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады. После грузовых поездов по новой линии начнут курсировать и пассажирские поезда. Дату их запуска РЖД обещает озвучить позднее.

В 2015 году министр транспорта Максим Соколов сообщал, что строительство железной дороги на юг России в обход Украины будет завершено к 2018 году.
89
#поезд #железная дорога

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