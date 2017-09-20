Грузовые поезда пошли в обход Украины

Сообщение запустили в РЖД.

РЖД открыла регулярное движение грузовых поездов по железной дороге в обход Украины. Первые поезда, опробовавшие новый участок, перевезли вагоны с зерном, железной рудой и строительными материалами.



В компании сообщили, что тестовая эксплуатация участка Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях продолжается. Это позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады. После грузовых поездов по новой линии начнут курсировать и пассажирские поезда. Дату их запуска РЖД обещает озвучить позднее.



В 2015 году министр транспорта Максим Соколов сообщал, что строительство железной дороги на юг России в обход Украины будет завершено к 2018 году.