В России

54 минуты назад

Актер Морган Фримен боится «атаки России»

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#Морган Фримен #обращение #Дмитрий Песков
Актер Морган Фримен боится «атаки России»

И просит защитить от нее США.

Американский актер Морган Фримен записал видеообращение от имени недавно созданной некоммерческой правительственной организации "Комитет по расследованиям в отношении России", в котором призвал защитить демократию США.

РИА Новости дословно передает обращение.

- На нас нападают. Мы на войне. Представьте такой сценарий фильма: бывший агент КГБ, разгневанный на крушение своей родины, замышляет план мести. Продвигаясь через хаос, он поднимается на вершины власти в постсоветской России и становится президентом. После чего обращает взор на своего заклятого врага — США. И, поскольку он истинный шпион КГБ, использует кибермощности для атаки на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и лжи, он убеждает людей в демократических обществах не верить их СМИ, их политическим протестам и даже собственным соседям. И он побеждает! Владимир Путин — этот шпион, и это не сценарий фильма.Наш президент должен прямо рассказать нам правду. Он должен сесть за стол в Овальном кабинете и рассказать: "Мои друзья-американцы, в ходе прошедших выборов мы подверглись нападению Российского государства. Я призвал конгресс и разведывательное сообщество использовать все возможные ресурсы для проведения всеобъемлющего расследования того, как конкретно это произошло. Свободный мир рассчитывает на нас и наше лидерство".

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, часто творческие люди становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая при этом информацией о реальном положении вещей.
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#Морган Фримен #обращение #Дмитрий Песков

Комментарии (1)

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МДО

31 минуту назад
У деда маразм.
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