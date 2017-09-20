В России
54 минуты назад
Актер Морган Фримен боится «атаки России»
И просит защитить от нее США.
Американский актер Морган Фримен записал видеообращение от имени недавно созданной некоммерческой правительственной организации "Комитет по расследованиям в отношении России", в котором призвал защитить демократию США.
РИА Новости дословно передает обращение.
- На нас нападают. Мы на войне. Представьте такой сценарий фильма: бывший агент КГБ, разгневанный на крушение своей родины, замышляет план мести. Продвигаясь через хаос, он поднимается на вершины власти в постсоветской России и становится президентом. После чего обращает взор на своего заклятого врага — США. И, поскольку он истинный шпион КГБ, использует кибермощности для атаки на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и лжи, он убеждает людей в демократических обществах не верить их СМИ, их политическим протестам и даже собственным соседям. И он побеждает! Владимир Путин — этот шпион, и это не сценарий фильма.Наш президент должен прямо рассказать нам правду. Он должен сесть за стол в Овальном кабинете и рассказать: "Мои друзья-американцы, в ходе прошедших выборов мы подверглись нападению Российского государства. Я призвал конгресс и разведывательное сообщество использовать все возможные ресурсы для проведения всеобъемлющего расследования того, как конкретно это произошло. Свободный мир рассчитывает на нас и наше лидерство".
По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, часто творческие люди становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая при этом информацией о реальном положении вещей.
РИА Новости дословно передает обращение.
- На нас нападают. Мы на войне. Представьте такой сценарий фильма: бывший агент КГБ, разгневанный на крушение своей родины, замышляет план мести. Продвигаясь через хаос, он поднимается на вершины власти в постсоветской России и становится президентом. После чего обращает взор на своего заклятого врага — США. И, поскольку он истинный шпион КГБ, использует кибермощности для атаки на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и лжи, он убеждает людей в демократических обществах не верить их СМИ, их политическим протестам и даже собственным соседям. И он побеждает! Владимир Путин — этот шпион, и это не сценарий фильма.Наш президент должен прямо рассказать нам правду. Он должен сесть за стол в Овальном кабинете и рассказать: "Мои друзья-американцы, в ходе прошедших выборов мы подверглись нападению Российского государства. Я призвал конгресс и разведывательное сообщество использовать все возможные ресурсы для проведения всеобъемлющего расследования того, как конкретно это произошло. Свободный мир рассчитывает на нас и наше лидерство".
По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, часто творческие люди становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая при этом информацией о реальном положении вещей.
МДО