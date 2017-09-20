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Прерванный полет: сегодня Панченко предстоит операция, а за ней – полгода вне игры
Варварский прием игрока "канониров" привел нашего земляка на операционный стол.
Самый успешный на данный момент футбольный уроженец Липецка Кирилл Панченко вынужден лечь на операционный стол.
Причиной тому стал эпизод в матче 10-го тура Премьер-Лиги в Туле между «Арсеналом» и столичным «Динамо» (1:0), за которое выступает Панченко. Наш земляк убегал в контратаку, а игрок хозяев Игорь Шевченко так ударил его по ногам, что в результате динамовец был вынужден покинуть поле на носилках.
Медицинское обследование подтвердило худшие прогнозы: у Панченко сочетанная травма коленного сустава с повреждением передней крестообразной связки.
Пресс-служба ФК «Динамо» сообщила, что операция будет сделана сегодня, 20 сентября.
Панченко проводил свой лучший сезон в карьере: сыграл 10 матчей, забил 4 гола, вновь получил вызов в сборную России…