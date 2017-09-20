Сбивший школьников водитель попал под уголовное дело

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего водителя ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека")

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по версии следствия, мужчина на автомобиле "Лада Калина" сбил в Грязях на улице Советской двух 12-летних детей, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП одному из пострадавших причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель, несмотря на то, что что двигавшийся в правой полосе автомобиль остановился перед переходом для того чтобы пропустить школьников, продолжил движение по левой полосе и сбил детей.



