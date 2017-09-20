Происшествия

55 минут назад

Сбивший школьников водитель попал под уголовное дело

1 820
#авария #ДТП
Сбивший школьников водитель попал под уголовное дело

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего водителя ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека")

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по версии следствия, мужчина на автомобиле "Лада Калина" сбил в Грязях на улице Советской двух 12-летних детей, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП  одному из пострадавших причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель, несмотря на то, что что двигавшийся в правой полосе автомобиль остановился перед переходом для того чтобы пропустить школьников, продолжил движение по левой полосе и сбил детей. 


1 820
#авария #ДТП

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Таня

28 минут назад
Дай Бог, чтобы детки выздоровели, а этому...как минимум права пожизненно отобрать и лет 20-30 посидеть, тапочки пошить или лес валить!
ответить

Еще в рубрике

По ориентировке тамбовских полицейских в Липецке задержали грабителя
#грабеж
По ориентировке тамбовских полицейских в Липецке задержали грабителя

59 минут назад

Происшествия
В Липецкой области задержаны двое за поджог автомобилей в Москве из-за фильма «Матильда»
#поджог #"Матильда"
4
В Липецкой области задержаны двое за поджог автомобилей в Москве из-за фильма «Матильда»

сегодня, 11:46

Происшествия
Убийство многодетной матери раскрыто через два года
#убийство
3
Убийство многодетной матери раскрыто через два года

сегодня, 11:44

Происшествия
Липчанин заказал по почте iPhone 7...
#афера
16
Липчанин заказал по почте iPhone 7...

сегодня, 10:47

Происшествия
21-летних друзей из Липецкой области представят к награде за спасение трех человек при пожаре
#пожар
9
21-летних друзей из Липецкой области представят к награде за спасение трех человек при пожаре

сегодня, 10:30

Происшествия
50-летний мужчина сгорел на летней кухне
#пожар
2
50-летний мужчина сгорел на летней кухне

сегодня, 09:16

Происшествия