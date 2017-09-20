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По ориентировке тамбовских полицейских в Липецке задержали грабителя

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#грабеж #
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По ориентировке тамбовских полицейских в Липецке задержали грабителя

Липчанин ограбил женщину в Тамбовской области

Как сообщают в УМВД России по Тамбовской области, липецкие полицейские задержали мужчину 1983 года рождения, подозреваемого в грабеже, который был совершен в Тамбове. Еще в конце августа текущего года на 6-ом километре «Тамбов-Пенза» неизвестный выхватил у пенсионерки сумку с деньгами в сумме 950 рублей, документами и двумя сотовыми телефонами. После чего скрылся с места преступления.  

По показаниям потерпевшей была составлена фотоориентировка подозреваемого, которую направили во все подразделения полиции.

Вскоре сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тамбовскому району получили оперативную информацию о местонахождении подозреваемого в городе Липецке. Он был  задержан, доставлен в полицию, где дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». По решению суда подозреваемому может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

367
#грабеж #
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