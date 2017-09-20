сегодня, 11:46
В Липецкой области задержаны двое за поджог автомобилей в Москве из-за фильма «Матильда»
«11 сентября в полицию поступила информация о возгорании автотранспортных средств на Староконюшенном переулке. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждениеимущества».
В рамках расследования уголовного дела, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ЦПЭ и УУР ГУ МВД России по г. Москве установлены трое подозреваемых. Одного задержали на территории Москвы, а двух - на территории Липецкой области.
По местам проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
В настоящее время подозреваемые доставлены в территориальные отделы полиции для проведения дальнейших следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается» - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Один из двух сгоревших в Староконюшенном переулке автомобилей принадлежал адвокату режиссеру фильма "Матильда" Алексея Учителя. Рядом с авто обнаружены листовки "За "Матильду" гореть!"
Как сообщают СМИ, задержан глава организации "Христианское государство" Александр Калинин. По данным GOROD48, Александр Калинин имеет недвижимость в Грязинском районе, где проживают несколько семей - членов созданной им общины. В начале нынешнего года Александр Калинин выпустил обращение, в котором предположил поджоги кинотеатров в случае выхода на экраны фильма Алексея Учителя "Матильда".
кокс
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Нет других проблем, перекинемся на матильду