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В Липецкой области задержаны двое за поджог автомобилей в Москве из-за фильма «Матильда»

4 869
#поджог #"Матильда"
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В Липецкой области задержаны двое за поджог автомобилей в Москве из-за фильма «Матильда»

«11 сентября в полицию поступила информация о возгорании автотранспортных средств на Староконюшенном переулке. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждениеимущества».

В рамках расследования уголовного дела, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ЦПЭ и УУР ГУ МВД России по г. Москве установлены трое подозреваемых. Одного задержали на территории Москвы, а двух - на территории Липецкой области.

По местам проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В настоящее время подозреваемые доставлены в территориальные отделы полиции для проведения дальнейших следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается» - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из двух сгоревших в Староконюшенном переулке автомобилей принадлежал адвокату режиссеру фильма "Матильда" Алексея Учителя. Рядом с авто обнаружены листовки "За "Матильду" гореть!"

Как сообщают СМИ, задержан глава организации "Христианское государство" Александр Калинин. По данным GOROD48, Александр Калинин имеет недвижимость в Грязинском районе, где проживают несколько семей - членов созданной им общины. В начале нынешнего года Александр Калинин выпустил обращение, в котором предположил поджоги кинотеатров в случае выхода на экраны фильма Алексея Учителя "Матильда".




4 869
#поджог #"Матильда"
1

Комментарии (4)

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кокс

4 минуты назад
Вот что такое секта...что такое экстремизм а не то что вам говорят по ящику.
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?

20 минут назад
А кто жжет наши авто, хоть одного нашли. Даже когда камеры зафиксировали??????????
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?!

24 минуты назад
Сектантство в духовном смысле - всё равно что извращение в физическом! Гнать этих придурков из общества, чтобы не выдуривали мозг нормальным людям
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Нет других проблем, перекинемся на матильду

38 минут назад
А на какие средства проживает община?
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