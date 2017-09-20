Убийство многодетной матери раскрыто через два года

Жительница Ельца ушла из дома в ноябре 2015 года и долгое время числилась пропавшей без вести.

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении в 2015 году многодетной матери установлено лицо, причастное к событиям почти двухлетней давности. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), подозревается 35-летний ельчанин.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления, жительница Ельца ушла из дома в ноябре 2015 года и долгое время числилась пропавшей без вести. Об её исчезновении в правоохранительные органы заявил родной брат. Для установления всех обстоятельств произошедшего была проведена кропотливая работа как следователей СКР, так и оперативных сотрудников полиции. В результате последние дни жизни пропавшей были восстановлены буквально по минутам. У следствия появились основания полагать, что в отношении 35-летней матери троих детей было совершено особо тяжкое преступление, к которому причастен местный житель.

По версии следствия, подозреваемый, в своем доме, распивал спиртное с потерпевшей. Между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил женщину головой о деревянный стол. От полученной травмы она умерла. Тело подозреваемый закопал в лесополосе, расположенной за границей его земельного участка.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте происшествия, а также указал, где сокрыл тело. В настоящее время проводятся судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти потерпевшей и комплекс следственных действий по сбору доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.