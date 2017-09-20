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сегодня, 11:38

Полиция Ельца предупреждает о мошенничестве с банковскими картами и банкоматами

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#мошенничество
Полиция Ельца предупреждает о мошенничестве с банковскими картами и банкоматами

По сообщению Штаба ОМВД России по городу Ельцу, в городе участились случаи мошенничества

В связи с участившимися случаями обмана ельчан, Штаб полиции обратился к жителям и гостям города и просят быть бдительными. В полиции рекомендуют: "С осторожностью пользуйтесь банкоматами. Там может быть установлена накладка на купюроприемник, которая считывает номер карты и пин-код. Так называемый скриминг.

Не верьте звонкам и СМС «из банка». Даже если номер вам кажется знакомым. Не сообщайте пин-код и другие данные о карте и счете. Лучше перезвоните сами по банковскому номеру, написанному на каждой карте.

Не заходите в «личный кабинет» с мобильных устройств. Тем более если на смартфоне не установлен антивирус. Распространен, например, вирус, считывающий сим-карту. В этом случае злоумышленник получит и одноразовый пароль, который высылают банки для подтверждения операции.

Не используйте пин-код для входа в мобильный банк. Сделайте полноценный логин и пароль, не упрощайте жизнь мошенникам"

3 1129
#мошенничество

Комментарии (3)

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Не верьте звонкам и СМС «из банка».

21 минуту назад
не кому не верте вообщееееееееееееееееееееееее
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лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

55 минут назад
купюроприемник????? Идиотизм. Смотрите внимательно куда карточку вставляете, именно там ставят считыватель кода. Не поленитесь прямо рукой подергать приемник, если там что-то установили оно легко отвалится. Если что обнаружите - сразу в полицию!!!
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гггш

сегодня, 11:55
Менты кришуют
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