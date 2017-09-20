сегодня, 11:38
Полиция Ельца предупреждает о мошенничестве с банковскими картами и банкоматами
По сообщению Штаба ОМВД России по городу Ельцу, в городе участились случаи мошенничества
Не верьте звонкам и СМС «из банка». Даже если номер вам кажется знакомым. Не сообщайте пин-код и другие данные о карте и счете. Лучше перезвоните сами по банковскому номеру, написанному на каждой карте.
Не заходите в «личный кабинет» с мобильных устройств. Тем более если на смартфоне не установлен антивирус. Распространен, например, вирус, считывающий сим-карту. В этом случае злоумышленник получит и одноразовый пароль, который высылают банки для подтверждения операции.
Не используйте пин-код для входа в мобильный банк. Сделайте полноценный логин и пароль, не упрощайте жизнь мошенникам"
Не верьте звонкам и СМС «из банка».
лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
гггш