Полиция Ельца предупреждает о мошенничестве с банковскими картами и банкоматами

По сообщению Штаба ОМВД России по городу Ельцу, в городе участились случаи мошенничества

В связи с участившимися случаями обмана ельчан, Штаб полиции обратился к жителям и гостям города и просят быть бдительными. В полиции рекомендуют: "С осторожностью пользуйтесь банкоматами. Там может быть установлена накладка на купюроприемник, которая считывает номер карты и пин-код. Так называемый скриминг.

Не верьте звонкам и СМС «из банка». Даже если номер вам кажется знакомым. Не сообщайте пин-код и другие данные о карте и счете. Лучше перезвоните сами по банковскому номеру, написанному на каждой карте.

Не заходите в «личный кабинет» с мобильных устройств. Тем более если на смартфоне не установлен антивирус. Распространен, например, вирус, считывающий сим-карту. В этом случае злоумышленник получит и одноразовый пароль, который высылают банки для подтверждения операции.

Не используйте пин-код для входа в мобильный банк. Сделайте полноценный логин и пароль, не упрощайте жизнь мошенникам"