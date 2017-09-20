21-летних друзей из Липецкой области представят к награде за спасение трех человек при пожаре

Среди спасенных четырехлетняя девочка.

Ночью 17 сентября на улице 25 Января в Воронеже загорелась квартира девятиэтажного жилого дом .

В это время в рядом стоящем жилом доме проводила выходные дни компания друзей, в числе которых были 21-летние жители Усмани Иван Терновых и Антон Зелепукин. Ребята услышали громкий хлопок, после чего выбежали на улицу. Там они увидели, что из окна квартиры на третьем этаже соседнего девятиэтажного жилого дома идет густой черный дым. Иван со своего мобильного телефона позвонил по номеру «112» в единую службу спасения и вызвал подразделения пожарной охраны и бригаду скорой помощи. Антон вместе со студентом Воронежского педагогического университета Максимом Мошкаевым вошли в подъезд и поднялись к горящей квартире. Сломав сломав замок, молодые люди проникли в жилье. На полу в коридоре лежала хозяйка квартиры, находящаяся в состоянии панического расстройства. Парни вывели женщину на улицу, а потом бросились обратно: она смогла рассказать ребятам, что в жилье остались ее малолетняя дочь и взрослый мужчина. Уже втроем Иван, Антон и Максим оперативно вернулись в квартиру. Антон обнаружил четырехлетнего ребенка в ванной, и вынес девочку на руках из подъезда. В это же время оставшиеся в квартире двое ребят увидели на полу кухни теряющего сознание мужчину, которого эвакуировали из квартиры в безопасное место.

Как сообщает пресс-служба МЧС, за проявленное мужество ребята будут представлены к награде.

