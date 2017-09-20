Происшествия

сегодня, 10:30

21-летних друзей из Липецкой области представят к награде за спасение трех человек при пожаре

6 417
#пожар
2
21-летних друзей из Липецкой области представят к награде за спасение трех человек при пожаре

Среди спасенных четырехлетняя девочка.

Загрузка плеера
Ночью 17 сентября на улице 25 Января в Воронеже загорелась квартира девятиэтажного жилого дом . 

В это время в рядом стоящем жилом доме проводила выходные дни компания друзей, в числе которых были 21-летние жители Усмани Иван Терновых и Антон Зелепукин. Ребята услышали громкий хлопок, после чего выбежали на улицу. Там они увидели, что из окна квартиры на третьем этаже соседнего девятиэтажного жилого дома идет густой черный дым. Иван со своего мобильного телефона позвонил по номеру «112» в единую службу спасения и вызвал подразделения пожарной охраны и бригаду скорой помощи. Антон вместе со студентом Воронежского педагогического университета Максимом Мошкаевым вошли в подъезд и поднялись к горящей квартире. Сломав сломав замок, молодые люди проникли в жилье. На полу в коридоре лежала хозяйка квартиры, находящаяся в состоянии панического расстройства. Парни вывели женщину на улицу, а потом бросились обратно: она смогла рассказать ребятам, что в жилье остались ее малолетняя дочь и взрослый мужчина. Уже втроем Иван, Антон и Максим оперативно вернулись в квартиру. Антон обнаружил четырехлетнего ребенка в ванной, и вынес девочку на руках из подъезда. В это же время оставшиеся в квартире двое ребят увидели на полу кухни теряющего сознание мужчину, которого эвакуировали из квартиры в безопасное место.

Как сообщает пресс-служба МЧС, за проявленное мужество ребята будут представлены к награде. 

6 417
#пожар
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ministr

26 минут назад
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
ответить

я

36 минут назад
на таких нужно равняться!!! молодцы
ответить

Алексей

49 минут назад
Ребята, просто МОЛОДЦЫ!
ответить

hedgehog

55 минут назад
красавчики
ответить

Не спеши!

56 минут назад
21-летний друзей
ответить

111

56 минут назад
21-ЛЕТНИХ друзей...
ответить

Еще в рубрике

Липчанин заказал по почте iPhone 7...
#афера
6
Липчанин заказал по почте iPhone 7...

53 минуты назад

Происшествия
50-летний мужчина сгорел на летней кухне
#пожар
2
50-летний мужчина сгорел на летней кухне

сегодня, 09:16

Происшествия
Вооруженный разбойник отнял у прохожего ключи и обокрал его квартиру
#кража
4
Вооруженный разбойник отнял у прохожего ключи и обокрал его квартиру

сегодня, 08:53

Происшествия
7-летняя девочка на велосипеде попала под «Ладу Гранта»
#авария #ДТП
1
7-летняя девочка на велосипеде попала под «Ладу Гранта»

сегодня, 08:47

Происшествия
Сообщения о взрывных устройствах в липецких торговых центрах продолжились рано утром
#телефонный терроризм
4
Сообщения о взрывных устройствах в липецких торговых центрах продолжились рано утром

сегодня, 08:18

Происшествия
На трассе Липецк-Хлевное погиб 23-летний водитель
#авария #ДТП
3
На трассе Липецк-Хлевное погиб 23-летний водитель

сегодня, 07:27

Происшествия