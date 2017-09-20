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Вооруженный разбойник отнял у прохожего ключи и обокрал его квартиру

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#кража
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Вооруженный разбойник отнял у прохожего ключи и обокрал его квартиру

19 сентября к полицейским с заявлением о разбое обратился 35-летний житель Ельца. По словам мужчины, накануне вечером его остановил преступник вооруженный ножом и отнял ключи от его квартиры. 

Воспользовавшись ими злоумышленник обокрал жилье ельчанина - из квартиры исчезли золотая печатка, кроссовки и спортивная сумка, сотовый телефон и телевизионный ресивер. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперативники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали неработающего ранее судимого 37-летнего ельчанина. Расследование проводит ОМВД России по г.Ельцу.


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#кража
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Комментарии (2)

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Ну вы даёте!

30 минут назад
Остановил преступник вооруженный ножом и отнял ключи! Вот это вы гоните! Такое ощущение что новости про полицаев из пальца высасывают. Ну ну ........
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Опять чушь

33 минуты назад
Какую то написали. У него что на ключах Адрес был написан? Блин, менты даже придумать реальную историю про свои подвиги не в состоянии.
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