Вооруженный разбойник отнял у прохожего ключи и обокрал его квартиру

19 сентября к полицейским с заявлением о разбое обратился 35-летний житель Ельца. По словам мужчины, накануне вечером его остановил преступник вооруженный ножом и отнял ключи от его квартиры.

Воспользовавшись ими злоумышленник обокрал жилье ельчанина - из квартиры исчезли золотая печатка, кроссовки и спортивная сумка, сотовый телефон и телевизионный ресивер.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперативники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали неработающего ранее судимого 37-летнего ельчанина. Расследование проводит ОМВД России по г.Ельцу.



