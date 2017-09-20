Общество
6 минут назад
Цена аренды квартир в Липецке растет быстрее всей страны
К такому выводу пришли эксперты по недвижимости.
Аналитики сервиса недвижимости «Домофонд» представили отчет о динамике цен на рынке жилья в августе 2017 года в России. Липецкая область оказалась лидером одного из сегментов исследования.
Лидерство Липецка вряд и порадует нанимателей жилья. Согласно данным за последний месяц лета цена на аренду однокомнатных квартир в городе выросла на 4,4%, до 9 353 рублей. Липецкая динамика — самая активная в России. Меньше в цене услуга прибавила даже в Москве и Санкт-Петербурге - по 3,2% и 3%, соответственно.
Вместе с этим по данным экспертов в целом по России аренда жилья в августе упала в цене на 0,1%.
Лидерство Липецка вряд и порадует нанимателей жилья. Согласно данным за последний месяц лета цена на аренду однокомнатных квартир в городе выросла на 4,4%, до 9 353 рублей. Липецкая динамика — самая активная в России. Меньше в цене услуга прибавила даже в Москве и Санкт-Петербурге - по 3,2% и 3%, соответственно.
Вместе с этим по данным экспертов в целом по России аренда жилья в августе упала в цене на 0,1%.