Общество

21 минуту назад

Сообщения о взрывных устройствах в липецких торговых центрах продолжились ночью

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Проверялись ТРЦ "Европа" на улице Советской и супермаркет "Линия".
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