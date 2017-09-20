Общество

41 минуту назад

Липчанам предлагают ездить по-елецки

6 662
#движение #дороги #предложение
Липчанам предлагают ездить по-елецки

Будущее центра Липецка видят односторонним.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Игорь предлагает организовать в центре Липецке одностороннее движение. По мнению автора, больших вложений реализация инициативы не потребует : «Вся разметка на дорогах все равно к весне сотрётся".

- В настоящее время с учётом огромного количества припаркованных вдоль улиц автомобилей четырехполосные дороги на улицам Ленина, Интернациональной, Плеханова, Зегеля и пересекающие их Желябова и Пролетарская фактически превратились в двухполосные. Это вызывает пробки, сложности с разъездом на перекрестках. Поэтому предлагаю сделать эти улицы односторонними по подобию Советской и Пролетарской. Соответственно Ленина и Пролетарская — движение в сторону улицы Гагарина. Зегеля и Интернациональная — в обратном направлении. Желябова и Пролетарская, аналогично, в противоположных направлениях. Считаю, будет больше удобств при минимуме затрат, - поясняет свою идею Игорь.

Предложение об одностороннем движении в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 19 октября. Если за отведенный срок инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в мэрию Липецка.
6 662
#движение #дороги #предложение

Комментарии (6)

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Ххх

2 минуты назад
Да иди ты на куй Игорюша,умник куев!
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Олег

28 минут назад
Ни в коем случае, не надо усугублять обстановку на дорогах. Когда будет ремонт на одной из односторонних улиц, будут огромные пробки. Нечто подобное было в этом году с Советской. ОСТАВЬТЕ ВСЕ КАК ЕСТЬ.
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Истину глаголю

32 минуты назад
Первомайская и Советская улицы с одностороннем движением и постоянно загружены и постоянно пробки!!!
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Липчанин

33 минуты назад
Избавь бог нас от таких умников.
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Житель

35 минут назад
Фактически автор предлагает превратить эти улицы в парковки автомобилей!
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Горожанин

35 минут назад
Первомайская. Улица Первомайская у нас односторонняя !!!
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