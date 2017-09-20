Общество
41 минуту назад
Липчанам предлагают ездить по-елецки
Будущее центра Липецка видят односторонним.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Игорь предлагает организовать в центре Липецке одностороннее движение. По мнению автора, больших вложений реализация инициативы не потребует : «Вся разметка на дорогах все равно к весне сотрётся".
- В настоящее время с учётом огромного количества припаркованных вдоль улиц автомобилей четырехполосные дороги на улицам Ленина, Интернациональной, Плеханова, Зегеля и пересекающие их Желябова и Пролетарская фактически превратились в двухполосные. Это вызывает пробки, сложности с разъездом на перекрестках. Поэтому предлагаю сделать эти улицы односторонними по подобию Советской и Пролетарской. Соответственно Ленина и Пролетарская — движение в сторону улицы Гагарина. Зегеля и Интернациональная — в обратном направлении. Желябова и Пролетарская, аналогично, в противоположных направлениях. Считаю, будет больше удобств при минимуме затрат, - поясняет свою идею Игорь.
Предложение об одностороннем движении в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 19 октября. Если за отведенный срок инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в мэрию Липецка.
- В настоящее время с учётом огромного количества припаркованных вдоль улиц автомобилей четырехполосные дороги на улицам Ленина, Интернациональной, Плеханова, Зегеля и пересекающие их Желябова и Пролетарская фактически превратились в двухполосные. Это вызывает пробки, сложности с разъездом на перекрестках. Поэтому предлагаю сделать эти улицы односторонними по подобию Советской и Пролетарской. Соответственно Ленина и Пролетарская — движение в сторону улицы Гагарина. Зегеля и Интернациональная — в обратном направлении. Желябова и Пролетарская, аналогично, в противоположных направлениях. Считаю, будет больше удобств при минимуме затрат, - поясняет свою идею Игорь.
Предложение об одностороннем движении в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 19 октября. Если за отведенный срок инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в мэрию Липецка.
Ххх
Олег
Истину глаголю
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