Общество

54 минуты назад

Google будет иметь проблемы из-за липчан?

4 497
#Роскомнадзор #Google
Google будет иметь проблемы из-за липчан?

Российская пресса сообщает о претензиях к корпорации со стороны липецкого Роскомнадзора.

Роскомнадзор разослал операторам связи информацию о том, что Google устанавливает на сетях российских интернет-провайдеров несертифицированные серверы Google Global Cache, которые используются для увеличения скорости доступа к ресурсам Google. Об этом говорится в письмах управлений Роскомнадзора по Курганской, Липецкой и Владимирской областям, утверждает РБК.

Роскомнадзор, пишет издание, предупредил провайдеров, что установка данного оборудования без сертификатов соответствия повлечет за собой ответственность по статье 13.6 КоАП, максимальное наказание по которой для юридических лиц составляет до 300 000 рублей.

Ранее Google заявляла, что Россия стала мировым лидером по требованиям заблокировать контент в интернете, говорится в отчете Google. Больше половины всех запросов об удалении информации компания получает именно от российских властей. В прошлом году Google удовлетворила три четверти российских заявок о блокировке — сайты были закрыты или удалены.
4 497
#Роскомнадзор #Google

Комментарии (4)

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Admin

1 минуту назад
Странно выглядит, когда упарвление чего-то там провинциального городка (даже не столицы государства) лезет в дела многомиллиардной корпорации .
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Admin

8 минут назад
Admin? ты - дурак, нет не я, к сожалению. Может у кличка язык не дюже подвязан за политику и финансы тереть. Но в своей сфере этот чел добился успеха, признания и баблишка хорошего заработал.
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Admin? ты - дурак

15 минут назад
Это ты на видео? - https://youtu.be/riDKVqiL18o
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Admin

20 минут назад
Прогнозируемая выручка google с рекламы за 17 год $72 000 000 000 Бюджет Липецка на 17 год $125 000 000 Куда нафик лезет этот роскомнадзор? Это вам не порники и сервисы наркобарыг прикрывать.
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