Доля импорта в российских магазинах рекордно сократилась

Доля импортных потребительских товаров в российских магазинах по итогам II квартала 2017 года составила 33%, продовольственных товаров зарубежного производства — 21%. По данным Росстата, это рекордно низкая доля импорта с 2005 года.

Как пишет газета «Известия» , в прошлый раз рекордно низкую долю импортных товаров на российских прилавках Росстат фиксировал в I квартале 2017 года — тогда она составила 36%. В Минпромторге тенденцию объяснили несколькими причинами.

«Важным фактором является то, что международные корпорации инвестируют в производства на территории России. Таким образом, товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно и экономике страны, и производителям», — заявили в ведомстве.

В Минсельхозе заявили об успешном замещении импортных овощей. По данным ведомства, в 2015–2016 годах было построено 326 га новых теплиц и более 40 га было модернизировано. Урожай тепличных овощей в 2016 году составил 814 тыс. т, что на 18% больше, чем в 2014 году.

«По итогам 2016 года мы обеспечили себя овощами на 92%. К 2020 году мы намерены построить еще 1,8 тыс. га теплиц, что позволит полностью закрыть внутренние потребности», — сказали в Минсельхозе.

По данным Федеральной таможенной службы России, импорт овощей в РФ сократился более чем в два раза. Снижение доли товаров зарубежного производства на отечественных прилавках подтверждают и ритейлеры.