Общество

58 минут назад

Мокрые. Темные. Твои

3 575
#опасная езда #дрифт
Мокрые. Темные. Твои

Любители опасной езды делятся записями из Липецка.

На портале Youtube липчанин Александр Андреев разметил записи опасной езды по городу. Автор видео, можно сказать, хвалится такой ездой по городским развязкам. 


Первый ролик относится к «геройству» на кольце площади Победы. По мокрой темной дороге водитель ВАЗа дрифтует под песню из советского мультфильма «Ну, погоди!».

Вторая запись — с кольца улиц Катукова и Московская. Здесь саундтреком послужила современная электронная музыка. Обе записи относятся к сентябрю.
3 575
#опасная езда #дрифт

Комментарии (3)

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гость

26 минут назад
Щас кое кто возбудиться и заинтериуется. И будет вам счастье в виде штрафа.
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ГОРОЖАНИН

32 минуты назад
Долбаеб
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липчанин 1

49 минут назад
Херня какая-то!
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