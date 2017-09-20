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На трассе Липецк-Хлевное погиб 23-летний водитель

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#авария #ДТП
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На трассе Липецк-Хлевное погиб 23-летний водитель


Столкнулись  "Ауди" и "ВАЗ-2112".

19 сентября около 20.00 на 32-м километре трассы Липецк-Хлевное недалеко от поворота к Задонску произошло лобовое столкновение автомобилей "Ауди" и "ВАЗ-2112". 

В результате аварии 23-летний водитель"ВАЗа" погиб. Две его пассажирки и водитель иномарки доставлены в больницу с трамами различной степени тяжести.
954
#авария #ДТП
5

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