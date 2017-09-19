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21 минуту назад
Липецкая вечЁрка: сорванный шопинг, цена свободы и удар ножом из-за поста в соцсети
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 19 сентября.
Максимальное внимание сегодня к теме веерного «минирования» торговых центров, гостиниц и вокзала Липецка. Спокойный шопинг полетел в тартарары примерно в 16:30.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про нападение на школьника. В больницу «Липецк-Мед» на своих ногах пришел десятиклассник одной из школ города и сообщил, что его ударили ножом в спину.
Живое обсуждение развернулось во вторник насчет цены свободы. Сергей Пахомов, главный фигурант громкого уголовного дела о подпольных липецких казино , попросил суд изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на залог. Предприниматель был не прочь отдать за выход на свободу 5 млн рублей - на два миллиона больше, чем в июле 2015 года, когда он обжаловал свой арест.
Горячо в комментариях к новости про подробности «пьяного» ДТП маршруток. В сети появилась видеозапись разговора на повышенных тонах с водителем, который вчера пьяным угнал автобус и допустил ДТП с пострадавшими.Видео получилось очень эмоциональным, о чем говорит обилие нецензурной брани.
Между тем, больше всего липчанам понравилась новость про то, что карантин начинает свое мини-каникулярное шествие по школам города.
Максимальное внимание сегодня к теме веерного «минирования» торговых центров, гостиниц и вокзала Липецка. Спокойный шопинг полетел в тартарары примерно в 16:30.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про нападение на школьника. В больницу «Липецк-Мед» на своих ногах пришел десятиклассник одной из школ города и сообщил, что его ударили ножом в спину.
Живое обсуждение развернулось во вторник насчет цены свободы. Сергей Пахомов, главный фигурант громкого уголовного дела о подпольных липецких казино , попросил суд изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на залог. Предприниматель был не прочь отдать за выход на свободу 5 млн рублей - на два миллиона больше, чем в июле 2015 года, когда он обжаловал свой арест.
Горячо в комментариях к новости про подробности «пьяного» ДТП маршруток. В сети появилась видеозапись разговора на повышенных тонах с водителем, который вчера пьяным угнал автобус и допустил ДТП с пострадавшими.Видео получилось очень эмоциональным, о чем говорит обилие нецензурной брани.
Между тем, больше всего липчанам понравилась новость про то, что карантин начинает свое мини-каникулярное шествие по школам города.