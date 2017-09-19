Культура

52 минуты назад

Липчан ждут в Средневековье

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#выставка #реконструкторы #музей
Липчан ждут в Средневековье

Липецкий областной краеведческий музей приглашает на «Один день в средневековье».

Так называется интерактивный проект, который реализуется в содружестве с клубом исторической реконструкции «Северный Берег» и домом детского творчества «Октябрьский».

23 сентября в 11.00. во дворе краеведческого музея развернется походный лагерь средневековья. Желающих научат обращаться с оружием на ратном дворе. Ремесленные навыки изготовления доспехов, кузнечного дела, необходимые мужчине, можно будет получить в мастерской. Дамы смогут выпытать рецепты приготовления старинных блюд и женских рукоделий у хозяек средневековой кухни.

- Многие из жителей Липецкой области и соседних регионов были на фестивале исторической реконструкции «Русборг». Весь этот неповторимый колорит запоминается надолго. Однако, многим хотелось бы глубже погрузится в жизнь наших предков в минувшие эпохи. Мы решили дать такую возможность всем желающим. Можно будет своими руками пощупать «изнанку» быта реконструкторов. Посидеть с ними за одним столом, заглянуть в их шатёр, выпытать какие –то подробности, - пояснила директор музея Лариса Лошкарева.

Отдельная программа предусмотрена для детей: подрастающее поколение научат обращаться с мечом, щитом, копьями, луком и стрелами. Желающие смогут сразиться на учебном оружии друг с другом и с реконструкторами.
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#выставка #реконструкторы #музей

Комментарии (5)

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Слава Богу

15 минут назад
Наконец-то мы покинули первобытно-общинный строй.Так и до капитализма не далеко.
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ъ

24 минуты назад
Шмаркус, Лесник это...
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Сергей 13

26 минут назад
Шмаркус, -это Артурчик,авторитет,его все знают на Петровском и Центральных рынках.
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Шмаркус

39 минут назад
Подскажите, хто ездит на машине Mersedes GL500 с номерами о001оо48RUS и с синем ведерком на крыше.
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эстэт

41 минуту назад
Битые автобусы,трупы в разных районах города,чем не средневековье....
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