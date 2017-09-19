Липчан ждут в Средневековье

Липецкий областной краеведческий музей приглашает на «Один день в средневековье».

Так называется интерактивный проект, который реализуется в содружестве с клубом исторической реконструкции «Северный Берег» и домом детского творчества «Октябрьский».



23 сентября в 11.00. во дворе краеведческого музея развернется походный лагерь средневековья. Желающих научат обращаться с оружием на ратном дворе. Ремесленные навыки изготовления доспехов, кузнечного дела, необходимые мужчине, можно будет получить в мастерской. Дамы смогут выпытать рецепты приготовления старинных блюд и женских рукоделий у хозяек средневековой кухни.



- Многие из жителей Липецкой области и соседних регионов были на фестивале исторической реконструкции «Русборг». Весь этот неповторимый колорит запоминается надолго. Однако, многим хотелось бы глубже погрузится в жизнь наших предков в минувшие эпохи. Мы решили дать такую возможность всем желающим. Можно будет своими руками пощупать «изнанку» быта реконструкторов. Посидеть с ними за одним столом, заглянуть в их шатёр, выпытать какие –то подробности, - пояснила директор музея Лариса Лошкарева.



Отдельная программа предусмотрена для детей: подрастающее поколение научат обращаться с мечом, щитом, копьями, луком и стрелами. Желающие смогут сразиться на учебном оружии друг с другом и с реконструкторами.