В России

41 минуту назад

Минобороны опровергло сообщение о залпе по зрителям на учениях

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#Учения
Минобороны опровергло сообщение о залпе по зрителям на учениях

В военном ведомстве заявили, что на видео запечатлен ошибочный захват цели, в результате которого никто не пострадал

В Министерстве обороны РФ опровергли информацию о том, что во время российско-белорусских учений "Запад-2017" с вертолета Ка-52 был произведен ракетный залп по толпе зрителей, - передает РИА-Новости.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что 18 сентября никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не зафиксировано.

"Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненых - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу.

Военные пояснили, что на видео запечатлен другой случай, произошедший во время летно-тактических учений по отработке упражнений на поражение наземных целей. Тогда система наведения совершила ошибочный захват цели, и неуправляемая ракета повредила грузовой автомобиль. Во время данного инцидента никто из людей не пострадал.

Ранее появилась информация, что два человека были тяжело ранены в результате сбоя вертолета Ка-52 "Аллигатор", который совершил непроизвольный пуск ракет.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин не стал комментировать информацию о "залпе по толпе журналистов" в ходе масштабных учений "Запад-2017".

"Я не следил за этим, у нас достаточно объемный фронт работы", — сказал Рогозин журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию об инциденте.

Когда Рогозина попросили прокомментировать опубликованный в интернете видеоролик, вице-премьер ответил: "Я не знаю, о чем вы говорите".
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#Учения

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