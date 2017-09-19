«Ты же детей вез!»

Липчане сняли на видео невнятную речь водителя, который вчера угнал автобус.

В сети появилась видеозапись разговора на повышенных тонах с водителем, который вчера пьяным угнал автобус и допустил ДТП с пострадавшими.

Видео получилось очень эмоциональным, о чем говорит обилие нецензурной брани. Автор записи хотел засвидетельствовать, что водитель, который угробил два автобуса и покалечил двух человек. На видео он отвечает на вопрос по поводу свое состояния сбивчиво: то он пьян, то нет.

Напомним, что вчера утром в Липецке на улице Свиридова у дома №5 с столкнулись два автобуса "Ман" маршрута №308к .

Один из автобусов стоял у края дороги, второй зацепил его и протащил несколько метров, вытолкнув на обочину.

В результате аварии пострадали два пассажира второго автобуса: 58-летняя женщина получила перелом ноги, у второго пассажира - поврежден позвоночник.

54-летний виновник аварии оказался пьян.

По словам представителей компании-перевозчика, водитель самовольно сел за руль автобуса, угнав машину, стоявшую на ремонте.