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Украина выписала российским авиакомпаниям штрафы на $103 млн
Госавиаслужба Украины выписала России штраф за нарушение воздушного пространства.
Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины сообщила "Интерфаксу", что с момента введения санкций российским авиакомпаниям были выписаны более 20 тысяч штрафов из-за полетов в Крым с нарушением украинского воздушного пространства.
Общая сумма штрафов составила 2,72 млрд грн (более $103 млн). По данным Госавиаслужбы, среди нарушителей более 40 авиакомпаний РФ, в том числе «Аэрофлот», «ВИМ-Авиа», «Газпромавиа», Red Wings, «Россия», АЛРОСА, «Уральские авиалинии», «Ямал», «ЮТэйр», «Трансаэро», «224 авиаотряд», «Когалымавиа», «Сокол», «Барс Аэро».
«Относительно количества нарушений в разрезе авиакомпаний, сводный учет Госавиаслужбой не ведется, поэтому предоставить указанную информацию не представляется возможным»,— отметили в Госавиаслужбе. Факты правонарушений фиксируются на основании данных автоматизированной системы управления воздушным движением Aircon 2100.
При этом в ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 15 сентября 2017 года ни одна штрафная санкция не была оплачена. Также Госавиаслужба напомнила, что согласно Воздушному Кодексу Украины, если штраф не уплачен в 15-дневный срок с момента получения постановления о его наложении, Государственная исполнительная служба осуществляет принудительное взыскание, - пишет Коммерсантъ-Online.
Общая сумма штрафов составила 2,72 млрд грн (более $103 млн). По данным Госавиаслужбы, среди нарушителей более 40 авиакомпаний РФ, в том числе «Аэрофлот», «ВИМ-Авиа», «Газпромавиа», Red Wings, «Россия», АЛРОСА, «Уральские авиалинии», «Ямал», «ЮТэйр», «Трансаэро», «224 авиаотряд», «Когалымавиа», «Сокол», «Барс Аэро».
«Относительно количества нарушений в разрезе авиакомпаний, сводный учет Госавиаслужбой не ведется, поэтому предоставить указанную информацию не представляется возможным»,— отметили в Госавиаслужбе. Факты правонарушений фиксируются на основании данных автоматизированной системы управления воздушным движением Aircon 2100.
При этом в ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 15 сентября 2017 года ни одна штрафная санкция не была оплачена. Также Госавиаслужба напомнила, что согласно Воздушному Кодексу Украины, если штраф не уплачен в 15-дневный срок с момента получения постановления о его наложении, Государственная исполнительная служба осуществляет принудительное взыскание, - пишет Коммерсантъ-Online.