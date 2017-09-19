Происшествия

сегодня, 17:48

Липчанки нашли труп под кучей мусора

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#труп #тело
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Липчанки нашли труп под кучей мусора


Сегодня в Липецке в поселке Тракторостроителей обнаружен труп мужчины.

Как стало известно GOROD48, две девушки наткнулись на тело рядом с домом №57 по улице Воронежской. Мертвец лежал под листом линолеума, о страшной находке девушки сообщили полиции.

На данный момент есть основания полагать, что мужчина умер не своей смертью, а линолеумом тело накрыли, чтобы скрыть следы преступления.

На вид погибшему 40-50 лет. Труп пролежал около пяти дней.  

2 2269
#труп #тело
4

Комментарии (2)

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Оксана Иванова

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знаток

сегодня, 18:00
следаки скажут умер сам и укрылся чтобы не беспокоили.Следователь ГРЕНАДЕРОВ И участковый КИРЕЕВ ТОЛЬКО ТАК РАСКРЫВАЮТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
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