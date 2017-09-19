Липчанки нашли труп под кучей мусора



Сегодня в Липецке в поселке Тракторостроителей обнаружен труп мужчины.



Как стало известно GOROD48, две девушки наткнулись на тело рядом с домом №57 по улице Воронежской. Мертвец лежал под листом линолеума, о страшной находке девушки сообщили полиции.

На данный момент есть основания полагать, что мужчина умер не своей смертью, а линолеумом тело накрыли, чтобы скрыть следы преступления.

На вид погибшему 40-50 лет. Труп пролежал около пяти дней.